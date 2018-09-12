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请农民审剧本 《回民干娘》浓缩宁夏多位民族团结先进人物事迹

时间：2018-09-12 23:46:30  来源：西部网-陕西新闻网  

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请农民审剧本 《回民干娘》浓缩宁夏多位民族团结先进人物事迹

“这部剧讲的不是一个人的故事，而是一群人的故事，正是因为这些民族团结先进人物的不断涌现，才有了宁夏安定团结的今天。”话剧《回民干娘》的编剧王志洪说。在全国巡演了400余场之后，9月11日、12日连续两天，亮相第五届丝绸之路国际艺术节，为古城观众演绎这个动人的故事。

《回民干娘》亮相第五届丝绸之路国际艺术节。

西部网讯（记者 刘璞华）“这部剧讲的不是一个人的故事，而是一群人的故事，正是因为这些民族团结先进人物的不断涌现，才有了宁夏安定团结的今天。”话剧《回民干娘》的编剧王志洪说。在全国巡演了400余场之后，9月11日、12日连续两天，亮相第五届丝绸之路国际艺术节，为古城观众演绎这个动人的故事。

《回民干娘》的故事发生在全国著名的贫困区“西海固”的某县城社区里，回族社区主任马明霞在自家生活并不宽裕的情况下，腾出自家院子里最好的五间房让贫困学生无偿入住，并无微不至的关心他们。下岗的丈夫和年轻的女儿不理解她，和她发生了激烈的冲突，乡亲邻里不理解她，觉得她是自找麻烦，但她却用真情化解了这些"不理解"，所有人共同努力，为社区里的贫困学生营造出了良好的学习氛围。这些学生最终都考上了大学，从社区走向了更加广阔的天地，而马明霞就成了这些人共同的“娘”。

据王洪志介绍，为了创作好这部剧，主创团队先下去蹲点，挑出有代表性的故事先讲给几位先进人物听，得到他们认可后我们再创作剧本。接着给农民读剧本，修改成他们听得懂的语言再投入排练，排练完成后，还要请农民对作品提意见，可以说这部话剧就是普通农民审出来的。

2015年底，这部话剧首次登台亮相，特别是在2016年初在国家话剧院上演，受到了中宣部、文化和旅游部领导的肯定和首都观众的热烈欢迎。这次来西安演出，同样得到了古城观众的好评，在掌声和欢呼声中，剧团成功完成了本次演出任务。

编辑： 王惠

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