宁强县发生5.3级地震 省地震局现已启动Ⅱ级应急响应

省地震局现场工作队快速集结（图：陕西省地震局官方微博）
陕西省地震局已全面进入应急状态（图：陕西省地震局官方微博）
陕西省地震局已全面进入应急状态（图：陕西省地震局官方微博）
西部网讯（记者 马晴茹）今天（9月12日）19时06分，陕西省汉中市宁强县（东经105.69度，北纬32.75度）发生5.3级地震，震源深度11千米。震中距汉中市131公里。
经进一步了解，宁强县、勉县、略阳县震感强烈。以宁强县广坪镇震感尤为强烈，山顶有部分土坯房倒塌，震后几分钟内通讯不畅，目前供电正常，21点时部分人员仍在屋外避险。宝鸡凤县震感强烈，陈仓区有感。安康石泉县有震感，紫阳、平利、汉阴有轻微震感。西安高层有感，无破坏情况。全省目前尚无人员伤亡、建筑毁坏等灾情报告。
据了解，震后，省地震局立即进入地震应急状态，启动Ⅱ级应急响应，第一时间与中国地震局应急指挥中心连线汇报应急处置措施，省地震灾害救援队紧急集结，以王恩虎副局长带领20人组成的现场工作队前往灾区开展地震应急工作，其中灾情考察组12人、流动监测组8人；组织召开紧急会商会，研判分析震情发展趋势。
记者获悉，陕西省地震局官方网站、微博微信已及时发布震情和灾情，全省各地震台站强化震情值班工作，确保全省地震台站正常运转。同时汉中市地震局及宁强县政府也紧急开展地震应急处置工作。
编辑： 王惠
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