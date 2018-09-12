最新│汉中宁强发生5.3级地震 暂无人员伤亡

汉中宁强发生5.3级地震，暂无人员伤亡。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 刘伟锋 史凯强）据中国地震台网中心网站消息，汉中市宁强县，北京时间9月12日19时6分，发生5.3级地震。震源深度11公里，震中在宁强县广坪镇，宁强震感强烈，初步核查暂时没有较大震情及人员伤亡。各镇办镇村干部已深入各村核查灾情。

记者从汉中市地震局了解到，地震发生后，汉中市地震、消防等部门立刻响应，目前汉中市政府正在召开紧急会议。7点30分，汉中市向震中宁强县派出了现场工作队进行震情调查，宁强县各乡镇正在核查灾情，截至目前尚没有灾情报告。

另据汉中市地震局王俊生局长介绍，经过中省地震专家紧急初步会商，初步意见认为此次地震是汶川地震的余震。

编辑： 王瑜