汉中宁强发生5.3级地震 略阳县震感明显

宁强县广坪镇中心学校发生地震时视频截图。

宁强县广坪镇中心学校发生地震时视频截图。

19点16分，陕西汉中消防地震应急救援队全体官兵集结完毕，宁强震区如有需要，随时准备赶赴宁强开展地震救援工作。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 史凯强） 根据中国地震台网测定，今天（9月12日）晚上七点零六分汉中宁强县发生5.3级地震，震中位于北纬32.75度，东经105.69度，大约位于宁强县广坪镇附近。据广坪镇中心小学一名老师说，地震大约持续了十五秒左右，一楼教室电脑出现明显颤动，部分电脑显示器扣在桌面。

地震发生后，广坪镇中心学校值班老师立即将480名住校学生集中到操场进行安抚，防止可能出现的余震。与广坪镇相连的宁强县青木川镇也有较明显的震感，据青木川镇管委会一名负责人表示，地震持续时间短，游客们情绪平稳，他们已经通知各村，排查地震中是否出现财产损失的情况，目前没有收到相关报告。

这次地震中，略阳县也有较明显的震感，二楼以上有明显晃动，一些高楼震感比较明显，目前各镇办也展开排查。

编辑： 王瑜