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陕西8月优良天数减少 专家：要加强污染物排放源调控

时间：2018-09-12 20:59:52  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西8月优良天数减少 专家：要加强污染物排放源调控

昨天（9月11日），陕西省环保厅发布8月全省空气质量状况。全省PM2.5平均浓度30微克/立方米，同比下降3.2%；平均优良天数19.6天，同比减少3.4天。

西部网讯（记者 凌旎） 昨天（9月11日），陕西省环保厅发布8月全省空气质量状况。全省PM2.5平均浓度30微克/立方米，同比下降3.2%；平均优良天数19.6天，同比减少3.4天。

较去年同期，杨凌、西安、韩城空气质量得到改善。榆林、铜川、安康等3个城市空气质量下降。关中地区67个县（区）中，有60个县（区）空气质量与去年同期相比改善。白水县、西安市高新区、永寿县排在前三位。

专家分析称，虽然8月份全省大部分地区主要污染物排放减少，但8月陕西大气污染扩散气象条件明显偏差，全省平均温度均偏高。除榆林外，全省大部分地区降水量明显偏少，关中地区降水量较去年同期偏少20%以上。

陕西8月份优良天数有所下降，高温低湿、降水偏少的不利气象条件，以及局部生产建设排污强度变化等因素是主要原因。因此在大气污染扩散条件变差的情况下，对于污染排放源生产调控至关重要，保卫蓝天需要广大企业和居民密切配合共同行动。

编辑： 王瑜

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