适应新媒体时代宣传需求 陕西环保将更接地气

全省生态环境宣传工作会议现场。

西部网讯（记者 凌旎） 当前，陕西的生态文明建设和生态环境保护工作正处于关键期、攻坚期、窗口期“三期叠加”，群众对环保的认知度和关注度也越来越高。用更接地气、更多元化的语言讲述环保故事，为打好污染防治攻坚战营造舆论氛围，是陕西环保宣传工作的一项新挑战。

今天（9月12日），为全面落实全国生态环境保护大会、全国生态环境宣传工作会议和全省生态环境保护大会的部署和要求，全省生态环境宣传工作会议在西安召开。省委宣传部、省委网信办、省民政厅等相关领导，省环保系统相关人员参加会议。

陕西省环保厅党组书记、厅长冯振东在大会上说，近年来陕西环保宣传更加注重聚焦公众关注的环保热点难点问题，充分发挥宣传工作在环保工作中的基础和先导作用，积极强化舆论引导、大力丰富宣传形式，为生态文明建设和环境保护工作营造了良好的社会舆论氛围。

记者获悉，当前和今后一个时期，全省生态环境宣传将增强政治性、时代性、大众性、针对性，打通孤岛、连接内外、服务人民，深入推进网络新媒体矩阵建设，大力健全舆情监测和处置机制，发动全社会积极投身生态环境保护事业，为打好污染防治攻坚战提供不竭动力。

会上，咸阳市、延安市、汉中市环保局主要负责人着重介绍了新媒体时代的传播阵地建设工作。因微博、微信公众号影响力较强，汉中市曾获得2016年全活绿色传播最具影响力奖。汉中市环保局负责人在会上说，做好老百姓喜闻乐见的环保宣传，更好传播环境科学知识，就要变“墨守成规”为“寓教于乐”，变“官腔官调”为“网言网语”，从“被动应战”转变为“主动发声”，用好用活新媒体，唱响环保主旋律。

编辑： 王瑜