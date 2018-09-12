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刚刚 陕西汉中市宁强县附近发生5.3级左右地震

时间：2018-09-12 19:15:12  来源：西部网-陕西新闻网  

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刚刚 陕西汉中市宁强县附近发生5.3级左右地震

中国地震台网正式测定：09月12日19时06分在陕西汉中市宁强县（北纬32.75度，东经105.69度）发生5.3级地震，震源深度11千米。

中国地震台网速报微博截图。

西部网讯 中国地震台网正式测定：09月12日19时06分在陕西汉中市宁强县（北纬32.75度，东经105.69度）发生5.3级地震，震源深度11千米。

编辑： 王瑜

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