陕台主播与交大学子同台诵读 “开学第一课”弘扬西迁精神

9月12日，“开学第一课——不负韶华 传承西迁精神”主题演播活动举行。

西部网讯（记者 彭芬） 1956年9月，秋高气爽，交通大学第一次在西安举行了隆重的开学典礼。时隔62年，又是一年开学季，今天（9月12日），由中共陕西省委高教工委、共青团陕西省委、西安交通大学、陕西广播电视台联合主办的“开学第一课——不负韶华 传承西迁精神”主题演播活动举行，向广大学子们深情讲述朴实动人的西迁往事。

西安交通大学校长王树国、省委高教工委副书记陈乃霞、团省委副书记徐永兵出席本次活动。

活动设置了主播和学生诵读、校长寄语、西迁老教授现场采访、交大优秀毕业生电话连线等多个环节，内容鲜明集中、形式灵活丰富、艺术感染力强。

整场诵读紧紧围绕“习近平总书记对老教授来信作出重要批示”“交大西迁师生抵达西安”“向科学进军、建设大西北的火热岁月”“教书育人满园桃李香”“建功立业新时代”和“传承西迁精神 少年强则国强”的主题背景。五位陕台新闻主播和交大学子带来深情、图文并茂的现场诵读，诠释中国优秀知识分子的家国情怀和使命担当，弘扬“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的西迁精神。

整场活动令来自西安交大、西安建筑科技大学、西安理工大学等高校的400多位师生代表倍感振奋。他们表示，西迁精神是一种精神养分，过去的辉煌和成就都是脚踏实地、一步一个脚印奋斗出来的；未来“西迁精神”将薪火相传，鼓舞和激励青年学子将个人奋斗融入国家发展和民族复兴的宏伟历程，建功立业新时代。

编辑： 王瑜