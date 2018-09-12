第七届中国创新创业大赛（陕西赛区）颁奖仪式举行

第七届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨第五届陕西省科技创新创业大赛在西安举行颁奖仪式。

省科技厅副厅长赵怀斌在颁奖仪式上致辞。

西部网讯（记者 秦怡） 第七届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨第五届陕西省科技创新创业大赛自4月份启动以来，经过5个多月的角逐，目前已完成全部赛程。为进一步激发全社会创新创业热情和活力，弘扬创新创业文化，表彰先进、落实奖励、鼓励创新，今天（9月12日），第七届中国创新创业大赛（陕西赛区）暨第五届陕西省科技创新创业大赛在西安举行颁奖仪式。

本届大赛经过网上初赛、复赛、决赛、尽职调查等多个环节层层筛选，最终选拔出一等奖11名、二等奖22名、三等奖33名，优秀奖63名，共计129家企业获奖。陕西将从中择优推荐17家成长型企业和6家初创型企业，参加第七届中国创新创业大赛全国行业总决赛。此外，陕西将对本次大赛获得一、二、三等奖的企业采用“以赛代评”方式，同年直接纳入陕西省科技企业培育计划给予后补助经费支持，并履行合同任务。符合国家有关科技项目申报条件，优先予以推荐。其中成长组获得一等奖的企业将获得50万元后补助支持，二等奖40万元，三等奖30万元；初创组获得一等奖的企业将获得40万元的后补助支持，二等奖30万元，三等奖20万元。

据了解，陕西省作为分赛区，已成功承办了四届中国创新创业大赛，自开办以来推荐的企业在全国行业总决赛中获得冠军3个、亚军4个、季军3个，56家企业和团队获优秀奖。截止目前，大赛各参赛企业累计获创投机构投资额度近20亿元；获得省级科技计划项目支持103个，累计金额近4000万元。四年来，大赛在为企业提供展示发展机会平台的同时也促进了各企业间的交流合作，成为推动“双创”工作和科技成果转移转化的重要平台。

省科技厅副厅长赵怀斌在颁奖仪式上向获奖企业表示祝贺。他说，本届大赛涌现出了一批有创意、有内涵、有丰富想象力和创造力的科技成果，也锻炼培养出一批富有创新精神、勇于投身实践的创新创业人才。今年，省科技厅以“大赛+项目”的改革方式支持获奖参赛企业，直接通过省科技企业培育计划立项66项，支持资金2270万元。当前，陕西正处在追赶超越的关键时期，创新型省份建设加速推进，全面创新改革不断深化，科技支撑区域经济发展的作用不断加强。要将精准服务企业、促进科技成果转化作为举办大赛的出发点和落脚点，集聚各方力量，整合各方资源，积极构建“开放需求众包、创新创业大赛、种子天使众筹”三位一体助推模式，着力打造“创业苗圃—众创空间—孵化器—加速器”全链条创新创业服务体系，进一步加强培育发展壮大新动能，促进“三个经济”加快发展，为陕西追赶超越做出更大贡献。

获奖企业代表、西安因联信息科技有限公司总经理呂芳洲在发言中表示，很荣幸在此次大赛中获得了互联网成长组一等奖，并且得到陕西省科技企业培育计划项目立项，直接给予50万元无偿资金的支持。西安因联科技是陕西土生土长的一家互联网公司，非常荣幸能代表陕西省互联网企业参加全国行业总决赛，目前公司正在积极备战，争取在总决赛中“杀”出重围，努力展现陕西科技企业的实力。

经陕西赛区组委会办公室会议研究并报组委会同意，决定推荐以下23家陕西赛区获奖企业参加全国行业总决赛：

一、企业成长组（共17家）

1、电子信息（3家）

西安飞芯电子科技有限公司

西安万像电子科技有限公司

西安蜂语信息科技有限公司

2、互联网（3家）

西安因联信息科技有限公司

西安导学教育科技有限公司

陕西佳之易网络科技有限公司

3、先进制造（3家）

西安和其光电科技股份有限公司

陕西奥邦锻造有限公司

西安方霖动力科技有限公司

4、新材料（2家）

陕西莱特迈思光电材料有限公司

西安益维普泰环保股份有限公司

5、新能源及节能环保（3家）

西安昱昌环境科技有限公司

西咸新区矩阵住宅工业有限公司

西安奥奈特固体润滑工程学研究有限公司

6、生物医药（3家）

陕西诺威利华生物科技有限公司

西安点云生物科技有限公司

西安棣加生物科技有限公司

二、企业初创组（共6家）

1、电子信息（1家）

西安怀星信息科技有限公司

2、互联网（1家）

陕西乾乐科贸有限公司

3、先进制造（1家）

陕西欧卡电子智能科技有限公司

4、新材料（1家）

西安赛富乐斯半导体科技有限公司

5、新能源及节能环保（1家）

陕西龙宾立德新材料科技有限公司

6、生物医药（1家）

西安迈格纳特医疗科技有限公司

获奖企业代表、西安因联信息科技有限公司总经理进行发言。

编辑： 秦怡