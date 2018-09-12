第十三届榆林国际煤博会开幕 共谋高端能化转型之路

第十三届榆林国际煤博会今日开幕。

第十三届榆林国际煤博会开幕。

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（9月12日）上午，第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会开幕，360多家能源化工领域参展企业、各县市区代表团齐聚榆林，共谋煤炭暨高端能源化工产业发展。

本届煤博览会以“绿色、创新、开放、共赢”为主题，旨在传递开放包容、互学互鉴和合作共赢的发展理念，促进榆林同世界各地的交流，围绕高端能化、循环经济、生态保护和绿色低碳的发展模式，探索资源型城市的转型之路。

大会由中共榆林市委、榆林市人民政府、陕西省贸促会和陕西省商务厅主办，榆林市贸促会、榆林市工商联、共青团榆林市委、榆林市工信局、榆林市能源局、榆林市招商局、陕北能源化工创新中心和陕西世信贸易有限公司承办。

“榆林煤博会自2006年开办以来，坚持立足国内、面向全球，全方位开展交流合作，专业化、市场化、国际化水平不断提升，成为展示国内外煤炭能化产业新技术、新装备、新工艺的重要窗口，成为促进企业厂商开展经贸合作的重要平台。”榆林市市长李春临在开幕式致辞时说。

李春临说，本届煤博会旨在传递开放包容、互学互鉴和合作共赢的发展理念，高水平搭建高端能化产业发展的交流、对话、合作平台，汇集了艾墨生、肯纳金属、国家能源投资集团、兖矿集团、陕煤集团等国内外知名企业，汇聚了国内外能源化工领域众多顶尖专家学者、领军人才。

榆林煤博会展示展场位于榆林高新区榆溪大道北侧。

据了解，本次煤博会期间，将设1个主题展示，展示展场位于榆林高新区榆溪大道北侧，面积3万平方米，主要展示丝绸之路国际展、能化装备制造产业展、大型能源企业形象展、产业转型升级与高新技术展和县市区展5块内容。

此外，还将举办“中国•榆林高端能源化工发展高峰论坛--能源化工发展管理创新”“陕北能源化工创新发展座谈会”“中国（榆林）—“一带一路”国家经贸合作对接会”“2018中国（榆林）互联网+共享经济创新发展大会”“各有关县市区、部门和企业能化产品推介分会”“2018中国榆林煤炭、兰炭及能化装备签约订货会”“第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会成果发布会”等专场活动。

活动期间，中省有关领导，“一带一路”沿线国家有关政要、驻华使节、商务参赞、经济参赞，国内外能源化工领域专家、学者，国内外大型能源化工企业负责人、技术骨干近3000人齐聚古城榆林，共谋发展大计。

榆林国际煤博会从2006年创办至今，走过了整整十三个年头，煤博会见证了榆林国家级能源化工基地建设历程，见证了榆林经济社会的全面发展，也见证了中国煤炭工业的崛起之路，已经成为国内外煤炭能源企业和装备制造厂商宣传企业形象、洽谈经贸合作的重要窗口，成为榆林传递给全国乃至世界的一张靓丽名片。

编辑： 王瑜