子洲举办中药材产业助力精准扶贫交流会 打造千亿级产业集群

9月12日，子洲县举办中药材产业助力精准扶贫经验交流会。

黄芪是子洲特产，获得了“中国国家地理标志产品”。

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（9月12日），子洲县举办中药材产业助力精准扶贫经验交流会，旨在进一步推进子洲中药材产业发展，助力精准扶贫，把子洲县中药材资源优势转化为产业优势和经济优势。

本次会议由国家卫健委扶贫办、中国中药协会、陕西省卫计委、陕西省中医药管理局主办，中共子洲县委、子洲县人民政府、中国中药协会种植养殖专业委员会、陕西天芪生物科技有限公司承办。

子洲县委书记方虎城在致辞时说，近年来，在国家卫生健康委的悉心指导下，子洲县充分挖掘中药材在产业扶贫和山区农业现代化方面的巨大潜力，着力规范种植、强化科研，丰富品类、打造品牌，中药材已经成为全县四大主导产业之一，对于加快脱贫攻坚进程发挥了极为重要的作用。

“子洲县内生态资源丰富，没有工业污染，天蓝山清水净，宜居宜业宜游，子洲黄芪是大自然馈赠我们的奇珍异宝。”方虎城说，“我们将以中药材产业作为全县高质量发展、推动产业转型升级的‘引爆点’。我们将进一步加快中药材种植、加工、仓储、物流、研发、检测、服务体系等全产业链条，着力打造陕西乃至西部具有较强竞争力和影响力的千亿级中药材产业集群。”

来自全国各地的知名中药材专家和相关部门负责人，围绕交流畅谈，为当地黄芪产业“问诊把脉”。

会议期间，来自全国各地的知名中药材专家和政府部门、行业协会、高校院所、中药企业相关负责人，通过主题报告、经验交流、成果发布、基地观摩、奠基仪式、产销对接六部分内容，交流畅谈，全方位助力当地中药产业高质量发展。

当天上午，国家卫健委、中国中药协会等为“子洲县中药材产业专家工作站”进行揭牌，北京中医药大学张媛教授发布“子洲黄芪团体标准立项”。

子洲黄芪是当地珍贵特产，2008年获得“中国国家地理标志产品”。子洲黄芪素以条粗长、皱纹少、质坚而绵、粉性足、味甜、色鲜、质优而著称。子洲黄芪因独特的地理位置、生长土壤和自然绿色的生长过程，成就了“神奇的子洲黄芪”。

编辑： 王瑜