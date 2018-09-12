第三届中法文化论坛将于17日开幕 上百位世界大咖亲临

9月12日上午，第三届中法文化论坛新闻发布会召开。

西部网讯（记者 李卓然）今天（9月12日）上午，记者从第三届中法文化论坛新闻发布会上了解到，经过四个多月的紧张筹备，第三届中法文化论坛将于9月17日至20日在西安拉开帷幕。

据介绍，本届中法文化论坛由欧美同学会、法国展望与创新基金会主办，西安市人民政府、中法文化艺术研究中心承办，以“‘一带一路’:文明互鉴与创新”为主题，旨在搭建中法两国各界代表人士共商文化及其他相关问题的高层次对话平台，深化两国文化交流与合作，促进东西方文明对话，构建人类命运共同体。

“1+2”模式 拓展中法合作共赢新版图

“论坛架构‘1+2’模式中，‘1’为6场主体活动，‘2’为两大板块，即8项平行文化论坛和9项文化展览交流活动。”西安市副市长李元介绍说，论坛期间，中法两国市长、知名人士和嘉宾将围绕文化遗产保护与增值、教育合作与创新人才、文化旅游与产业发展、品牌设计与培育发展等领域，展开深度和广度对话与交流，拓展合作共赢新版图。

据了解，本届论坛6场主体活动，包括入城仪式及中法联合文艺演出、论坛开幕式暨主旨演讲、尼斯市“主题日”活动、国际智库论坛、中法市长对话和闭幕式，不仅展现了两国文化精粹和文化底蕴，而且围绕“一带一路”与人类命运共同体展开讨论，进行系列主题对话交流，为中法友谊合作打开新的空间。

8项文化平行论坛，将充分交流分享在“文化+”领域的创新、探索和经验，促进不同文化间的交融互鉴，进一步推动文明碰撞，形成更大发展动力。其中，中法文化大师对话，将探索新途径促进中法文化交融互鉴；中法教育与创新论坛，将探讨创新驱动发展战略和人才强国战略对中国和平发展的特殊意义；中法青年论坛，将分享各自在中法两国的经历、体验、感悟。

“青年是国家的未来，民族的希望。”中法文化艺术研究专项基金秘书长、第三届中法文化论坛法方执行秘书长佳玥说，本次论坛期间，法方邀请了25位法国青年参加，希望在两种文明的碰撞和交汇下，在他们心中烙下独特的精神印记。

9场文化展示展览活动，将让西安的历史、人文、艺术最大可能地推介给外国友人，传递出新时代城市的美誉度和时尚感。同时，活动还将在中国非遗、饮食文化、城市形象打造等领域进行文化精粹交流互动，比如“遇见大师 匠心传承”交流活动，将进行中法文化遗产传承经验交流；“长安风华—西安百年美术大展”，将追溯自上世纪五十年代的“长安画派”到呈现西安当代美术的创作成果，充分展示西安的学术地度；“丈量法兰西——法国自行车当代艺术展”，让西安观众零距离体验法国文化艺术的魅力等活动。

百余位世界级大咖亲临现场 中法两国多城市参与

作为丝绸之路重要的东西方文化代表国家，中国和法国拥有象征意义的特色文化符号。本次论坛，来自中法乃至世界的文化、音乐、建筑、设计等领域的百余位全球知名专家学者将为西安奉上最前沿动态、最深度思考、最准确趋势。

其中，法国里昂汇流博物馆馆长伊莲娜•拉冯-库蒂里耶、法国罗丹美术馆馆长卡特琳•施维约、希腊雅典国家考古博物馆馆长玛利亚•拉格吉安妮、故宫博物院院长单霁翔、秦始皇兵马俑博物馆馆长侯宁彬等将在博物馆领域展开交流。

全国政协常委、中国美术馆馆长、著名雕塑家吴为山，法国当代艺术基金会主席贝尔纳•德蒙费朗，中国工程院院士、中国工程建设设计大师张锦秋，中国文化艺术研究院院长、国家非遗中心主任连辑，前巴黎美术学院院长亨利-克洛德•顾索，世界著名建筑师保罗•安德鲁、中国美术学院建筑艺术学院院长王澍等将在工程、美术、艺术等领域碰撞火花。

“本次活动也吸引了中法两国多个城市参与，有武汉市、乌鲁木齐市、苏州市、泉州市和法方的尼斯市、图尔市、圣埃蒂安市、沙马利埃市、昂古莱姆市、里昂市等诸多城市。” 西安市副市长李元介绍说，在论坛期间，参会城市将本着交流互览、共商共赢的原则，在多个方面寻求合作、同向共行。

编辑： 沈晓芳