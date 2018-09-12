宝鸡一小伙儿落入引渭渠命悬一线 消防奋力将其救出

救援现场。
救援现场。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 9月10日，宝鸡一小伙儿落入引渭渠，幸好被路过的群众发现并报警。宝鸡消防官兵及时赶到，奋力将落水小伙救上岸。
据了解，9月10日10时40分，宝鸡消防铁塔路中队接到119指挥中心转警称，长乐塬往东的引渭渠有人落水。铁塔路中队立即出动两车十二人赶赴现场，途中获知是一名路人发现长乐塬旁引渭渠里有人落水，位于引渭渠石桥下，落水者有生命迹象。
消防中队于10时46分到场，发现有一男子在引渭渠一处石桥下，落水男子意识模糊，随时都可能被水冲走，情况危急。消防官兵立即携带救生衣、绳索、安全腰带等器材实施营救，救援人员下到引渭渠紧紧抓住落水男子，并将其拉到引渭渠岸边，然后给落男子系上安全腰带，众人合力将落水男子拉上岸。
由于落水男子长时间在水里泡着，意识模糊，一直在发抖，救援人员随即将外套脱下给男子盖上。男子随后被120急救人员送往医院治疗。
编辑： 王瑜
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