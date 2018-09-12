鄠邑区加速推进违建别墅整治 28栋违建今天被拆除



鄠邑区对“达观天下”项目违建别墅进行拆除。



鄠邑区对违建别墅进行拆除。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 田森）连日来，西安鄠邑区在对山水草堂、西安院子违建别墅进行拆除工作后，持续用力，不断强化组织领导。区主要领导一线指挥、现场办公、动真碰硬，合力攻坚，不断加速推进秦岭北麓违建别墅整治工作。9月12日，鄠邑区再次组织力量对达观天下项目违建别墅进行拆除。

达观天下（圭峰苑湖光山舍）项目共建设别墅157栋共228套,建筑面积69602.84平方米，占地面积1601.457亩(其中租用土地1125.049亩)。根据省、市秦岭北麓违建别墅整治领导小组调查核实结果,该项目违反了《关于开展秦岭北麓生态环境保护专项整治工作的通告》相关规定，2018年9月4日，西安市鄠邑区建设和住房保障局下发《撤销建设工程规划许可证决定书》(鄠建撤字〔2018〕第05号)，对其所取得的行政许可进行撤销，该项目属违法建设。



鄠邑区对违建别墅进行拆除。



鄠邑区对违建别墅进行拆除。

9月12日，鄠邑区依据《中华人民共和国城乡规划法》《西安市秦岭生态环境保护条例》《西安市城乡规划条例》和《西安市秦岭生态环境保护管理办法》等法律法规相关规定，按照省、市秦岭北麓违规建别墅问题整治工作方案要求, 鄠邑区组织公安、住建、国土、草堂镇政府等部门300余人，机械、洒水车40余台，对达观天下（圭峰苑湖光山舍）项目未建成未销售20栋，前期遗留的两栋4层楼，项目南端4栋烂尾楼，共计28栋违建进行拆除。

截止9月11日，鄠邑区累计拆除违建334宗472处，拆除违建总面积159467.03平方米（其中别墅类36宗157栋164套，面积51763.54平方米）。另外，截止11日下午16时，鄠邑区拆除别墅类项目山水草堂8栋15套，拆除面积4399.09平方米；亚建高尔夫项目拆除1栋1套，拆除面积500平方米；西安院子项目拆除1宗39栋39套，拆除面积4074平方米。

违建不清零，坚决不收兵。秦岭北麓违建整治工作开展以来，鄠邑区广大群众衷心拥护，社会各界大力支持，全体党员干部冲锋在前，各专项工作组攻坚克难，用铁的纪律、铁的担当、铁的意志、铁的作风，推进秦岭北麓违建整治工作。下一步，鄠邑区还将继续加大力度，落实好“四个彻底”要求，坚决打赢秦岭保卫战。

编辑： 熊惠玲