陕西陆续颁布地方标准 解决建筑垃圾“围城”问题

西部网讯（记者 刘望 通讯员 雷甲 张喜民）由陕西省交通建设集团公司承担，依托西咸北环线高速公路开展的交通运输部科技项目“建筑垃圾在公路工程中规模化综合利用的关键技术研究”，目前已完成全部研究任务并顺利通过交通运输部组织验收。

该项目历时6年，系统性的对建筑垃圾在高速公路中的综合利用进行了深入探索研究，共获得陕西省地方标准编写计划12项，获取专利证书12项，编制施工技术指南9项，获取计算机软件著作权2项，发表学术论文30篇。

截至目前，由陕西交通集团牵头起草的12项地方标准其中10项已完成编写工作，且已全部通过陕西省质量技术监督局组织的专家审查。

其中《道路用建筑垃圾再生细集料技术规范》《道路用建筑垃圾再生粗集料技术规范》《建筑垃圾再生材料路基施工技术规范》《水泥稳定建筑垃圾再生集料基层施工技术规范》《石灰粉煤灰稳定建筑垃圾再生集料基层施工技术规范》等5项标准已于2018年6月30日起正式实施。

《建筑垃圾再生材料挤密桩施工技术规范》《道路用建筑垃圾再生材料加工技术规范》2项标准已于2018年8月发布，9月28日实施。剩余《建筑垃圾再生材料公路应用设计规范》等3项标准8月完成了报批，预计10月即可颁布实施。

路用建筑垃圾系列地方标准的出台，标志着建筑垃圾在陕西省公路工程领域的应用走上了标准化、规范化、可持续发展的道路，对于建筑垃圾在我省公路工程中的推广应用，规范建筑垃圾应用的技术、工艺具有指导意义，对于有效解决我省建筑垃圾“围城”问题，破解筑路材料日益紧缺难题，将建筑垃圾“变废为宝”具有重大社会意义，对于节约土地、保护环境、推动绿色交通具有极大的示范带动作用。

编辑： 刘望