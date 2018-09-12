西安成品油价上涨拉升客运票价 预计涨幅5毛至1元

西部网讯（记者 刘望）随着9月3日西安市成品油上涨至8325元/吨，西安部分客运班线的运输成本也受到了价格上涨的影响。日前，西安市物价局和西安市交通运输局发布文件，经研究，自2018年9月15日0时起，西安市公路客运票价执行2014年发布的最高限价，不再核减。
据了解，因油价调整和行业内部竞争等因素，从2014年至今，西安市公路客运票价多次调低或出现折扣。根据陕西省物价局、陕西省交通运输厅《关于做好我省道路客运价格改革工作有关问题的通知》(陕价服发（2014）73号)精神，本轮油价上涨之后，客运票价将会有小幅微涨。
记者从西安市多家客运站了解到，西安各客运站尚未对现有票价进行调整。即使后期票价有调整，票价涨幅多在5角至1元之间，不会超过2014年制定的最高票价，变动不大。
编辑： 刘望
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