西安市场主体活力显著提高 新登记主体超31万户

西安市今年新登记的第31万户市场主体营业执照今天诞生。

西部网讯（记者 张琪）近期，随着2018中国500强企业高峰论坛、2018全球创投峰会、首届西安企业家节陆续召开，大西安已成为企业家进行投资创业的焦点城市，越来越多的市场主体选择“落户”西安。

记者从西安市工商局获悉，截止9月11日，全市2018年新登记市场主体已超31万户。9月12日上午，西安市工商局临潼分局向临潼区天博钢构有限公司颁发了全市今年新登记的第31万户市场主体营业执照。

“真的很感谢，工商部门不但服务好、效率高，也为我带来了好运，我们的企业一定会蓬勃发展、蒸蒸日上。”临潼区天博钢构有限公司的法定代表人邢晓娜说，在办理营业执照的过程中，西安工商局临潼分局注册服务窗口工作人员全程指导，让她深切感受到了工商部门的加速度和高效率，她要为工商部门这个金牌“店小二”点赞。

据了解，2018年以来，西安市“烟头革命、厕所革命、行政效能革命”不断深入开展，各级政府部门全力打造“三化五最”的最佳营商环境，大西安城市面貌焕然一新。新登记市场主体持续保持井喷式增长态势，表明市场主体对大西安投资信心不断增强，市场主体活力显著提高。作为服务市场主体发展的排头兵，今年以来西安市工商局在服务市场主体发展上叫响了全国“最优、最快、最好”的西安工商品牌，工商金牌“店小二”服务深入企业群众，让市场主体在大西安获得了更多的幸福感。

编辑： 张娟