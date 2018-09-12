用强军梦托起中国梦 中航工业在陕2所高校专场招聘

9月11日，中国航空工业集团有限公司在西北工业大学举行校园招聘宣讲会。

航空工业人力资源中心主任司莙鹏介绍企业相关情况。

西部网讯（记者 彭芬）9月11日、12日，由中国航空工业集团有限公司主办、航空工业西飞承办的“用强军梦托起中国梦”校园招聘宣讲会分别在西北工业大学和西安交通大学举行。两所高校的2000余名毕业生和航空工业所属单位的招聘代表参加宣讲会，共同感悟航空人的家国情怀，用航空梦托起强军梦、中国梦。

“专题宣讲+专场招聘”为优秀学子搭建就业平台

本次宣讲会采用“视频介绍+原型讲述+多媒体互动”等形式，介绍航空工业近年来取得的新成就、带来的新变化。航空工业人力资源中心主任司莙鹏从航空工业概况、人才队伍、产业布局、主营业务、就业选择等方面为学生作了宣讲。

在视频宣传片《叱咤苍穹》《大国航空》《大国鲲鹏》《逐梦蓝天》中，多种新型号集中亮相、震撼登场。主题宣讲《初心》以就职于航空工业的西工大毕业生为原型，讲述了大运生产线一对伉俪夫妻的真实故事。在现场微信墙互动环节，学生们纷纷留言，表达对航空工业的祝福，以及投身其中的美好愿望。

宣讲会后，航空工业分别在两所高校举行了专场招聘会。

据了解，多年来，西工大和西安交大为航空工业输送了大量优秀人才，在各个岗位都发挥着重要的作用。航空工业相关负责人表示，愿与高校在更多专业领域开展更为广泛深入的合作，实现校企双赢；希望高校多推荐综合素质好、学习能力强、甘愿航空报国的优秀毕业生；希望越来越多的优秀学子了解、熟悉、热爱、加盟航空工业，实现事业和个人共同发展。

9月12日，中国航空工业集团有限公司在西安交通大学举行校园招聘宣讲会。

将在26所重点高校举办专场招聘会 提供几千个工作岗位

据了解，中国航空工业集团有限公司是中央直接管理的特大型高科技军工企业集团，下辖100余家成员单位，28家上市公司。近年来，以第四代战斗机歼-20、歼-31，大型运输机运-20和新型直升机等为代表的重点武器型号相继装备部队，航空工业的科技水平不断提升，经济规模不断扩大，为祖国的国防建设和国民经济发展做出了重要贡献。

在2019届校园招聘中，航空工业将在清华大学等26所重点高校举办专场招聘会，提供近100多家单位的几千个工作岗位。岗位类型涵盖管理、技术和技能等方向；学历主要以硕士和博士为主；专业包含工学、理学、经济学、管理学等多个大类。

编辑： 张娟