陕西出台保障性安居工程奖励新政 一等奖可获3000万

西部网讯（记者 李卓然 通讯员 吴桐）日前，陕西省住建厅联合陕西省财政厅印发《陕西省保障性安居工程建设管理工作奖励办法》（以下简称《办法》），明确将坚持以奖代补、公平公正的原则，对获得保障性安居工程建设管理工作一等奖的市级政府奖励3000万元。
本次保障性安居工程奖励工作坚持物质奖励和精神奖励相结合，被评为省级先进的单位及个人由省政府发文表扬，被评为先进的市、县（市、区）人民政府由省政府给予资金奖励。省政府对市级政府的奖励设一等奖1个，奖励3000万元；二等奖2个，各奖励2000万元；三等奖3个，各奖励1000万元；省政府对保障性安居工程综合管理工作优秀的先进县（市、区）进行奖励，各奖励500万元。
同时，各设区市政府向省住建厅推荐2-3个县（市、区）政府参加全省评定，每个市区最终确定1个县（市、区）作为全省保障性安居工程综合管理工作“十佳县”。
《办法》规定，奖励资金在保障性安居工程项目配套基础设施建设、市县配套补助资金，创建“和谐社区•幸福家园”配套建设设施，住房保障信息系统建设范围内使用，不得用于购买小汽车、兴建楼堂馆所、公费旅游、发放个人奖金等。
据了解，该《办法》将从9月22日起执行，有效期2年，原奖励办法自行废止。
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