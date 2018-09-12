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榆林中院：网上传播“赵泽伟被执行死刑”的消息系不实消息

时间：2018-09-12 11:37:22  来源：西部网-陕西新闻网  

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榆林中院：网上传播“赵泽伟被执行死刑”的消息系不实消息

记者今天（9月12日）从榆林中院了解到，网上传播“赵泽伟被执行死刑”的消息系不实消息，目前赵泽伟一案正在审理中。

陕西省米脂县“4.27”故意杀人案凶手赵泽伟。

西部网讯 记者今天（9月12日）从榆林中院了解到，网上传播“赵泽伟被执行死刑”的消息系不实消息，目前赵泽伟一案正在审理中。

编辑： 张娟

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