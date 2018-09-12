【9月10日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月10日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题57个，其中国家督办25个，如下：

其中西安市共检查企业64家，发现问题21家。宝鸡市共检查企业64家，发现问题7家。咸阳市共检查企业41家，发现问题5家。渭南共检查企业52家，发现问题9家。铜川市共检查企业10家，发现问题6家。西咸新区共检查企业15家，发现问题6家。韩城市共检查企业8家，发现问题1家。杨凌示范区共检查企业5家，发现问题2家。

检查发现的57个环境问题，其中"散乱污"企业综合整治12家，占比21.05%；工业企业污染防治23家，占比40.35%；清洁取暖及燃煤替代1家，占比1.75%；燃煤锅炉整治1家，占比1.75%；扬尘综合治理13家，占比22.81%；露天焚烧管控3处，占比5.26%；信访投诉1件，占比1.75%；其它非工业污染类型2家，占比3.51%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 张娟