榆林：荒漠变绿洲 陕西绿色版图向北推进400公里

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 杨生华 贺亚洲）上个世纪60、70年代，在榆林4万多平方公里的土地上，沙区面积就占了1.86万平方公里，受自然条件所限，当地发展农业的底子十分脆弱，群众的生活、生存异常艰难。“飞沙走石家无粮，人老几辈住坯房，满村光棍无婆姨，有女不嫁海则梁……”是流传于定边县海则梁乡的一句顺口溜。

原定边县海则梁乡党委书记高学文：“从海则梁乡领导看，因为当时海则梁很穷，条件又不好，都想改变这个状况，都想把这地方变得富起来。所以当时就想，把这荒沙地能不能往外承包，就想这个问题。”

1984年，家庭联产承包制已在全国普遍推行，在毛乌素沙漠南缘的榆林地区，饱受风沙侵扰的一些乡镇提出能不能将荒漠、荒沙也承包出去进行绿化造林，条件就是谁造的林归谁所有。但消息刚一出来，就在当地引起了很大的争议。

全国治沙英雄石光银：“就是荒山荒地，集体荒山荒地、国营荒山荒地，没有不能造林的，包给个人，谁造谁有，不管私人也不管地区也不管界线，谁也能包。”

高学文：“阻力可大了，一般的人不想承包，说走合作化道路越走越大越宽广，你怎么朝回头路走了？”

当时，对沙漠的治理是由国营林场承担，但人少面积大根本顾不过来。虽然对承包荒漠沙地有争议，但还是有第一个敢吃螃蟹的人。1984年，石光银同海则梁乡政府签订合同，承包治理了乡农场3000亩荒沙，当年，在十里沙的简陋瓦房里，全国第一个股份制形式的农民治沙企业——“新兴林牧场”就此诞生。

石光银：“在1985年时，我就承包了狼窝沙，狼窝沙是国营荒沙。我记得第三年我们把蔽障一搭，一年的效果就有85%的成活率。”

就在石光银承包狼窝沙的同时，在距离海则梁近百公里外的靖边县金鸡沙村，一个名叫牛玉琴的妇女也在村里出了风头。

全国治沙英雄牛玉琴：“1984年冬天，我们县上在我们村里宣传荒沙荒山可以个人承包，当时我们想的是和其他人一起联户承包，结果到村里找了很多人，人家都不包，一个担心荒沙地肯定栽不活，就栽活了凭一张小小的合同纸片能保证由你管么？第二个他们又怕政策以后变了，以后可能是鸡飞蛋打一场空，可能给你戴一顶什么帽子。”

虽然当时全国已经普遍实行了家庭联产承包制，但由于长期吃大锅饭的原因，不少村民对承包沙地仍心有疑虑，担心政策会出现变化。1985年元月，牛玉琴和乡上签了一份治理1万亩荒沙的合同，在村里一个名叫一棵树的地方开始种起了树。为了能给自己增加一份政策上的保障，她还专门把合同拿到县里进行了公证，牛玉琴当初这种做法被村里人认为是出风头。

牛玉琴：“我们不想出什么风头，我们就想着治沙是为治穷，把沙治住我们才能富起来，第一是治穷，第二就能致富。”

承包荒沙当年，牛玉琴参加了乡政府的三干会，会上，乡干部让她对承包荒沙来了个现身说法。

牛玉琴：“乡上说让这个婆姨表个态，我当时说了三句话，我说一年栽上，三年补齐，五年初见成效。”

1985年初春，牛玉琴带着全家老小在沙漠里栽上了树苗，到年底树苗的长势都很不错。

牛玉琴：“到1988年、1989年生活也可以了，种的树也可以了，风沙也不是那么大了。”

石光银、牛玉琴的带头，使榆林的治沙吸引了更多人参与。群众的积极性很高，全市第一期的承包治沙产生了很好的效果，一些地方把原计划在1992年完成的第二、第三期承包治沙任务，提前到了1990年完成。

1997年，国家提出“再造一个秀美山川的大西北”，当过兵经过商的杜芳秀带着全部积蓄回到了家乡，在沙漠中开辟了自己人生的另一个战场。

全国治沙标兵杜芳秀：“我1户发展到40户，40户发展到现在8个乡镇39个行政村、3000多户农户。从那时的2200亩、1999年的2200亩荒山，现在发展到的18万亩，我就这样一步一步来治理荒漠。”

2003年，榆林又在全市实施了封山禁牧，让林上山、粮下川、羊进圈，让治理过的地方山长青，树长绿。

定边县林业局副局长李青山：“十八大以后咱们主要实施‘围城、围镇、围路’，主要是以创建森林城市为契机。”

2017年5月，省农业遥感信息中心公布了榆林市各区县从1990年到2016年25年间的植被覆盖状况，按每5年一个时段的6次遥感数据动态监测收集处理结果显示：从1990年至2016年，榆林的植被覆盖度呈快速增加趋势，其中2016年植被覆盖值为39.72%，较1990年增加了23.62%。

石光银：“这就是建设生态文明的成果，现在人都体会到了，有这么一片林护着，过去我们这个地方只能种粗放作物，就是玉米、糜子、谷子，产量都不高，现在能种西瓜、能种辣子，经济作物都能种，这40年变化相当大。”

榆林市林业局局长吕学斌：“现在榆林的条件已经确实发生了翻天覆地的变化，北部绿染大漠、南部林果飘香、村庄绿化美化、矿区是翠绿环绕。基本上走到哪里，老百姓都能够感受到确确实实榆林的这个变化。”

几十年过去了，通过几代人的努力，如今榆林林木保存面积、林木覆盖率分别由建国初的60万亩和0.9%提高到现在的2157万亩和33%，实现了由沙进人退到人进沙退、由荒山秃岭到绿满山川的转变，陕西的绿色版图因此向北推进了400余公里。

编辑： 辛超