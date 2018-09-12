临潼区一地产项目借抽奖违规销售 工商立案调查

9月11日，11条网友留言有回复。

西部网讯 临潼隆基泰和铂悦山违规销售、高陵奥韵华庭夜间施工扰民、航空职业技术学院门口商贩占道经营……9月11日，临潼区政府办公室、高陵区人民政府办公室、阎良区凤凰路街道办事处等8个相关党政部门回复了11条西部网网友留言。

临潼隆基泰和铂悦山违规销售

正立案调查

2018年9月3日，网友“李彤彤彤”反映称，临潼区秦汉大道北侧中段，隆基泰和铂悦山项目违反《反不正当竞争法》，商家在销售过程中，以抽奖形式吸引消费者眼球，奖额从3万至7万不等，房价未按一房一价执行，缺乏公平公正。希望相关部门能够调查处理。

临潼区政府办公室回复：经查，隆基泰和铂悦山项目位于临潼区草临路中段，是西安市福尚实业有限公司在临潼的一个地产项目。该项目于2018年8月20日至8月31日参加集团统一举行的8月购房月活动，参与购房的客户都可以参加抽奖活动，活动设特等奖72666元，一等奖62666元，二等奖52666元，三等奖45666元。所有参与的客户都可获得奖金。对于该公司抽奖销售商品房，最高奖金超过五万元的行为，我区工商分局正在立案调查。

高陵奥韵华庭二期夜间施工扰民

已现场执法整改

2018年8月31日，网友“杨先生”反映，奥韵华庭2期已经连续夜间不间断施工一个多星期了，每天晚上2台挖掘机5台拉土车轰鸣一晚上，我已经连续好几天上班没精神了，家里还有孩子马上就开学了。希望有关部门给老百姓解决一下噪音扰民的问题，谢谢。

高陵区人民政府办公室回复：收到网友反映的问题后，我区城市管理局立即安排执法大队工作人员检查整改。9月7日晚7时许，我区城市管理局执法大队组织城区机动中队前去现场整改，执法工作人员现场要求施工方每日20时前准时停止施工，禁止噪音扰民，施工方表示将全力配合，避免扰民情况再次发生。

航空职业技术学院门口商贩占道经营

摊贩已被清理

2018年9月10日，网友反映称，西安航空职业技术学院老校区门口道路被摊贩占道经营，车辆拥堵行人无法通过，垃圾遍地。希望相关部门能够关注，及时治理。

阎良区凤凰路街道办事处回复：根据网友所反映的情况，凤凰路街道办城管执法中队第一时间赶赴现场进行调查取证核实。经检查，网友所反映的情况基本属实。针对西安航空职业技术学院老校区占道经营的问题，执法人员多次前往现场，清理占道经营2家，并加强对该路段巡查频次。

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9月11日有回复：临潼区政府办等单位答复11条留言

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编辑： 辛超