有啥新看点？第二届“全球程序员节”参会攻略get

第二届“全球程序员节”将于10月24日在西安开幕。

西部网讯（记者 李卓然）第二届“全球程序员节”将于10月24日至10月25日在西安举办。作为与西商大会、硬科技大会并列的西安三大国际性盛会，它承担着搭建全球软件IT人才多层次交流平台，构建云上“数字丝路”大通道，推动西安打造“中国软件名城”的重要使命。如此重量级的国际盛会场馆分布广，干货多，形式丰富。那今年都有哪些看点？该怎么逛？记者梳理了本届程序员节的参会攻略，以便大家提前准备尽览大会盛况。

据了解，本次程序员节的年度主题是“Coding the Society”，即“数字世界，码动未来”。

活动内容主要包括：1个入城式、1场开幕式暨“数字世界 码动未来”主论坛、4个全球分会场、2个国家级发布、2个评选、1个项目集中签约仪式、1个程序员大赛和1场嘉年华活动。

看点一：大咖程序员“星光大道”手印采集及展示

为了更好延续、传承程序员精神，本届“全球程序员节”将为每位大咖程序员采集“星光大道”手印，录制功勋程序员祝福视频。大咖程序员的手印泥膜将在第二届“全球程序员节”活动开幕前展示在西安高新区会议中心主会议厅入口的两侧，在嘉宾入场通道做展示墙，形成“星光大道”。

看点二：入城式

10月23日晚，将在城墙南门瓮城举行古典的入城仪式，用大唐盛世开放包容迎接全球嘉宾的最高礼遇，同时与创业咖啡街区的嘉年华活动“一古一新”交相辉映。

看点三：开幕式暨“数字世界 码动未来”主论坛

10月24日上午，将举行本届程序员节开幕式。中国电子信息行业联合会将在大会上发布《改革开放以来软件产业发展回顾与展望蓝皮书》和《 “一带一路”沿线国家工业信息化指数》。全球4个分会场，即美国硅谷、印度班加罗尔、北京、南京现场连线互动共贺开幕。

在“数字世界 码动未来”主论坛期间，将拟邀请微软Azure CTO Mark Russinovich，设计思维（Design Thinking）创始人David Kelley等互联网知名国际人物、知名院士以及众多行业领袖进行主题演讲，参加“行业领袖科学精神”主题对话；邀请知名院士及其团队参与“新兴技术变革社会”为主题的圆桌对话。

看点四：“软件定义时代下的创新转型”主题论坛

该论坛将围绕传统IT公司如何成功实现转型、零距离创新实践等主题演讲。还包括Design Thinking创始人David Kelley、Infosys、前首席执行官Vishal Sikka，太库高管等的圆桌对话，以及“独角兽”新锐企业创新实践分享。

看点五：嘉年华活动

10月24日晚上，将邀请国内相关科技园区（软件园）、知名企业，以及“一带一路”国家留学生，参加在西安高新区创业咖啡街区举办的设计思维（Design Thinking）公开课、主题沙龙、互动对话、歌舞晚会等活动。全程开设花车巡游、美食广场、人偶互动等。

看点六：“科学引领未来”主题论坛

10月25日上午，将举办The Universe超级宇宙科学秀。该活动由霍金的亲传弟子、法国职业作家、科学家、《极简宇宙史》作者克里斯托弗·加尔法德发起并主持，为所有年龄段观众提供一次令人惊叹的科学最新发现之旅，旨在看到人类在宇宙中的地位。

此外，还有知名院士、科技日报总编、华为公司高级管理顾问带来的主题演讲。圆桌对话则围绕“改变世界的科学新力量”展开。

看点七：“打造数字经济新高地”主题论坛暨全球程序员节颁奖、专场签约仪式

10月25日下午，赛迪网总编、中国电子信息产业发展研究院院长将发表主题演讲，世界上年龄最大的软件开发工程师若宫雅子（Masako Wakamiya）做解放号平台体验分享。

同时，还将举办全国十佳新锐程序员、西安十佳程序员以及“解放号杯”程序员大赛评选结果揭晓暨颁奖仪式，百家重点投资合作项目也将在大会上进行集中签约。

编辑： 张娟