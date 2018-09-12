音乐会《华乐苏韵》奏响苏陕协作乐章 年轻团队打造民族音乐品牌

西部网讯（记者 刘璞华）9月11日，由苏州民族管弦乐团带来的民族管弦音乐会《华乐苏韵》在西安音乐厅与古城观众见面。作为第五届丝绸之路国际艺术节“江苏文化周”的一部分，整场音乐会为陕西的观众展示了历史悠久、底蕴深厚、南北荟萃的江苏文化，同时彰显了苏陕协作文化特色。

赵季平编曲拉开音乐会帷幕 经典作品轮番上演

音乐会上《庆典序曲》、昆曲与民族管弦乐《牡丹亭·游园》、大提琴协奏曲《庄周梦》、《抒情变奏曲》 、二胡与民族管弦乐《二泉映月》、《扬州小调》、《澳门随想曲》等七曲作品轮番上演，为现场观众带来了一场绝妙的听觉盛宴。

值得一提的是，《庆典序曲》和《庄周梦》，都是由著名作曲家赵季平编曲而成的。作为陕西人民最为熟悉和热爱的作曲家，赵季平毕业于西安音乐学院作曲系，曾任陕西省文学艺术界联合会主席、西安音乐学院院长。他长期从事音乐创作，自1984年为电影《黄土地》作曲以来，赵季平先后为四十多部影片作曲，其中为《大阅兵》、《红高粱》、《秋菊打官司》、《霸王别姬》、《活着》等影片所作音乐多次在国内和国际电影节上获奖。他赢得了电影音乐界的高度评价和赞誉，成为我国目前电影音乐界获奖最多、奖次最高的音乐家。

赵季平作为嘉宾出席了9月11日的演出，他在采访中表示，“苏州民族管弦乐团给人一种朝气的感觉，可以算是当今中国民族乐团中的一支劲旅。”赵季平还透露，自己的新作《风雅颂之交响》也将由苏州民族管弦乐团带上国家大剧院的舞台。

音乐会《华乐苏韵》奏响苏陕协作乐章 年轻团队打造民族音乐品牌

《庄周梦》《牡丹亭·游园》亮点频现 点燃整场音乐会高潮

音乐会上，《庄周梦》和《牡丹亭·游园》无疑成为最大亮点。

《庄周梦》是赵季平历经10年打磨而成的大提琴协奏曲，演奏家康乔瑄的大提琴与苏州民族管弦乐团的协奏，实现了西洋乐器与中国民族乐器的完美结合，将中国古代思想家庄子“物我合一”的哲学思想与“逍遥自在”的浪漫主义思想演绎得淋漓尽致，令人陶醉与深思。

《牡丹亭·游园》是被誉为“百戏之祖”、首批世界非物质文化遗产——昆曲中的经典曲目。这段曲目一改以往昆曲只用简单乐器伴奏的传统，加入了大型民族管弦乐的编配，使乐曲更为丰富、表现更具张力，再加上昆曲表演艺术家王芳委婉动听的唱腔和载歌载舞的表演，实现了传统戏曲与现代管弦乐的艺术融合，在新的维度上绽放出新的艺术魅力。

音乐会《华乐苏韵》奏响苏陕协作乐章 年轻团队打造民族音乐品牌

年轻团队亮相丝艺术节 着力打造民族音乐品牌

《华乐苏韵》的创排单位苏州民族管弦乐团于2017年年底揭牌成立，是一支非常年轻的队伍。演奏员九十余人，由海内外知名演奏家及中央、上海等九大音乐学院的优秀毕业生组成。乐团由曾经十三次赴维也纳金色大厅指挥的著名指挥家彭家鹏任艺术总监兼首席指挥，由著名二胡演奏家、作曲家朱昌耀任艺术指导。聘请中国音乐家协会名誉主席、著名作曲家赵季平，中国民族管弦乐学会会长、著名作曲家刘锡津，中国民族管弦乐学会副会长兼秘书长王书伟，中国民族管弦乐学会荣誉会长、著名作曲家顾冠仁任艺术顾问。

在成立不到一年的时间里，苏州民族管弦乐团上下着力打造苏州品质、江南风格、中国气派的民族音乐品牌，在传承中华优秀传统文化的基础上，致力于中国民族音乐的创新与发展。据了解，苏州民族管弦乐团还计划明年年初赴德国、比利时、瑞士、匈牙利等8个国家巡演，传承弘扬中国民族音乐文化，不断彰显中国文化自信。

音乐会《华乐苏韵》奏响苏陕协作乐章 年轻团队打造民族音乐品牌

谈及参加此次丝绸之路国际艺术节，乐团艺术总监彭家鹏表示，“西安是丝绸之路的始发城市，能够受邀来到西安参加丝绸之路国际艺术节的演出，为积极推动丝路沿线国家文化交流互鉴贡献力量，我们感到非常有意义。”

据悉，此次亮相第五届丝绸之路国际艺术节，音乐会《华乐苏韵》将连续展演两天，9月12日晚还将继续在西安音乐厅精彩上演。