安徽泗州戏《绿皮火车》亮相西安 “拉魂腔”讲述城乡爱情

西部网讯（记者 刘璞华）9月11日，安徽泗州戏《绿皮火车》在西安易俗大剧院开演。作为第五届丝绸之路国际艺术节参演剧目，安徽省泗州戏剧院精心排演的这出剧目，以泗州戏传统音乐为主要元素，结合全新的创作理念和现实主义的表现手法，呈现出一台现代感极强的原创泗州戏音乐剧。

安徽泗州戏《绿皮火车》亮相西安 “拉魂腔”讲述城乡爱情

泗州戏原名拉魂腔，取意唱腔优美动听，绕梁三日，听着好似魂被拉去了一样。作为有着两百多年历史的国家级非物质文化遗产，泗州戏与徽剧、黄梅戏、庐剧并列的安徽四大优秀剧种之一。同时，泗州戏还与黄梅戏被安徽省文艺界誉为“南黄北泗”。

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泗州戏《绿皮火车》以进城打工的农村姑娘小慧与城市画家孟歌的相遇、相识、相恋等过程来作为主线，讲述了以小慧为代表的农民工们对梦想的追求和美好生活的向往。整个故事始终是在一趟具有象征意义的返乡火车上进行，火车上有各色的打工人，他们在艰辛的生活中寻找着属于自己的快乐和希望，也表现了他们对梦想和信念的不舍不弃，以及对精神家园的那一份坚守。

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《绿皮火车》是一部继承传统又充满创新的地方戏曲，在创排时，主创团队对几种艺术形式进行了有机整合。泗州戏的传统音乐和表演、安徽花鼓灯的民间舞元素、畲族少数民族文化元素、当代舞的创作理念等都在这部剧中有所体现。整部戏在不失传统的基础上又有具有强烈的现代特色，使人耳目一新。同时，该剧首次融入沙画，利用沙画表演展现舞台不同场景的转换，打破了传统舞美在舞台演出中的常规性功能，带来强烈的艺术感染力，获得了现场观众的阵阵掌声。

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安徽省泗州戏剧院院长宫胜春在接受采访时表示，泗州戏适合演生活小戏，而这出戏正是现实题材的，很生活、很真实。唱腔上仍然是原汁原味的‘拉魂腔’，但在音乐、舞美的编排上加入了更多时尚的元素，服装也做得很有特色，直接应该说是更符合年轻观众的欣赏习惯。

安徽泗州戏《绿皮火车》亮相西安 “拉魂腔”讲述城乡爱情

据悉，此次亮相第五届丝绸之路国际艺术节，泗州戏《绿皮火车》将连续展演两天，9月12日晚还将继续在西安易俗大剧院精彩上演。

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