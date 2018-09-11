半坡博物馆“握手”沧桑甲子 中国最早的遗址博物馆60岁了

今天下午，“中国博物馆协会史前遗址博物馆专业委员会第20届学术研讨会“开幕式在西安半坡博物馆遗址大厅前举办。
西部网讯（记者 秦怡）从1953年无意之中的惊天发现，到1958年正式建成中国第一座史前遗址博物馆，岁月悠悠，西安半坡博物馆建成并对外开放至今已经已经整整60年了。为了纪念这一特殊的年份，也为了加强遗址博物馆馆际间的交流，推动遗址类博物馆在新时期的发展，今天（9月11日），“中国博物馆协会史前遗址博物馆专业委员会第20届学术研讨会”在西安隆重举办。
半坡博物馆遗址在1954至1957年，曾由中国科学院考古研究所先后进行了5次大规模发掘。作为新中国第一座史前遗址博物馆，西安半坡博物馆馆藏各类文物18000余件，其中三级以上文物4000多件、化石标本300余件、新石器时代的人类和动物骨骼标本若干。“人面鱼纹盆”是半坡遗址出土文物中最为宝贵的文物，属国家一级文物。2008年，中国人百年期盼的北京奥运会吉祥物福娃的创意灵感就来源于它。
“和半坡博物馆沧桑甲子握手，和6000年文化的握手，和灿烂中华史前文明的握手。历经岁月淘洗，60岁意味着一份平和和从容，更意味着一份责任。”西安半坡博物馆馆长张礼智表示，西安半坡博物馆握手过去，更要握手未来，要为展示史前文明作出更多努力。
研讨会上，来自中国社科院考古研究所、浙江省考古所、陕西历史博物馆、陕西省考古研究院，以及河姆渡遗址博物馆等21家史前遗址博物馆的专家和嘉宾踊跃发言，共同探讨新时期背景下如何有效推动遗址博物馆发展等话题，并分享了自己最新的科研成果。
西安半坡博物馆馆长张礼智致欢迎词。
开幕式结束后，与会嘉宾和代表参观“纪念西安半坡博物馆建馆60周年特展”、半坡遗址及研学游活动。
编辑： 刘振华
娱乐主唱刘宇宁从小就有歌手梦，他说不管是老街的小舞台，还是音乐节目的大舞台，他的初09-11
娱乐安室奈美惠9月15日即将在日本冲绳举办引退前夜祭活动，蔡依林确认出席同台。09-11
娱乐与她同行游玩的还有王源，两个人与园中的卡通人物摆出多种造型俏皮合影，看起来非常开心。09-11
娱乐9月8日，获得金鹿奖最佳故事片奖的《红海行动》剧组代表、《我不是药神》剧组代表在颁奖仪式上。09-10
娱乐张钧甯第二次受Tom Ford官方邀请，观看品牌2019春夏大秀。张钧甯当晚微卷长发披肩，散发女性成熟魅力，身穿黑色连体套装。张钧甯无论是平日活动造型，还是私服搭09-10
娱乐这些年大道公司坚守舞台，举办喜剧培训班，陈佩斯说他并不仅仅为了所谓的“陈家班”，而是为了喜剧。09-10
娱乐朱丽叶·比诺什将带着对舞台的热爱以及对香颂歌手芭芭拉的缅怀与敬意，将这位传奇歌者的一生通过音乐、表演的形式呈现给观众。09-10
娱乐“韩红爱心·百人援陕”大型医疗援助公益行动则以最直接、最有效、最有力量的方式助力“精准扶贫”。09-10
娱乐9月7日本周五晚22:00，锁定由美拍冠名的湖南卫视青春合伙人经营体验节目《中餐厅》第二季第八期，精彩不容错过。09-10
娱乐他用两年多时间摄制完成《武动乾坤》，该剧将在优酷视频和东方卫视收官，评价却是张黎作品前所未有的两极化。09-07
娱乐为了看上去更加干练，不少央视主播，尤其是新闻频道主播，都是短发造型。09-07
娱乐视频中，佟大为将准备好的食材依次加入锅中进行炒制，动作娴熟、边吃边尝，俨然专业大厨范儿。09-07