半坡博物馆“握手”沧桑甲子 中国最早的遗址博物馆60岁了

今天下午，“中国博物馆协会史前遗址博物馆专业委员会第20届学术研讨会“开幕式在西安半坡博物馆遗址大厅前举办。

西部网讯（记者 秦怡）从1953年无意之中的惊天发现，到1958年正式建成中国第一座史前遗址博物馆，岁月悠悠，西安半坡博物馆建成并对外开放至今已经已经整整60年了。为了纪念这一特殊的年份，也为了加强遗址博物馆馆际间的交流，推动遗址类博物馆在新时期的发展，今天（9月11日），“中国博物馆协会史前遗址博物馆专业委员会第20届学术研讨会”在西安隆重举办。

半坡博物馆遗址在1954至1957年，曾由中国科学院考古研究所先后进行了5次大规模发掘。作为新中国第一座史前遗址博物馆，西安半坡博物馆馆藏各类文物18000余件，其中三级以上文物4000多件、化石标本300余件、新石器时代的人类和动物骨骼标本若干。“人面鱼纹盆”是半坡遗址出土文物中最为宝贵的文物，属国家一级文物。2008年，中国人百年期盼的北京奥运会吉祥物福娃的创意灵感就来源于它。

“和半坡博物馆沧桑甲子握手，和6000年文化的握手，和灿烂中华史前文明的握手。历经岁月淘洗，60岁意味着一份平和和从容，更意味着一份责任。”西安半坡博物馆馆长张礼智表示，西安半坡博物馆握手过去，更要握手未来，要为展示史前文明作出更多努力。

研讨会上，来自中国社科院考古研究所、浙江省考古所、陕西历史博物馆、陕西省考古研究院，以及河姆渡遗址博物馆等21家史前遗址博物馆的专家和嘉宾踊跃发言，共同探讨新时期背景下如何有效推动遗址博物馆发展等话题，并分享了自己最新的科研成果。

西安半坡博物馆馆长张礼智致欢迎词。

开幕式结束后，与会嘉宾和代表参观“纪念西安半坡博物馆建馆60周年特展”、半坡遗址及研学游活动。

编辑： 刘振华