小伙欲求助警察又怕不管 竟然谎称自已是“逃犯”

小伙欲求助警察怕不管 竟然谎称自已是“逃犯”

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 郭涛）一外地青年来宝鸡打工，遇到难处想寻求警察帮助，因为担心警察不管，竟谎称自己是“逃犯”。

记者了解到，9月10日下午，一男青年到宝鸡市公安局金台分局巡特警大队值班室，说他要投案自首。

宝鸡市公安局金台分局巡特警大队一中队长王龙仓和民警王新录立即对该青年进行了询问，青年名叫李某，男，28岁，江苏淮安人，称自己在去年春节前在昆山打工时曾盗窃一建筑公司平板电脑1个，还在一家酒楼收银台前窃取了800元，来宝鸡打工后，钱和身份证被人骗了，找不到人，近期几天都是在网吧和公园长椅上过的，现在实在扛不住了，就想投案自首。

民警立即进行网上查询比对，但并无案底，民警再次对其询问，发现李某对作案的细节交待不清且漏洞百出，一看瞒混不过了，终于说出了"投案自首”的目的，原来李某身份证被人骗了，身上钱花光了，没钱付上网费把手机也抵押了，李某想回老家，欲寻求警察帮助，又怕警察不管，才来了个“投案自首”。弄明情况后，民警鉴于情节轻微对其进行严厉批评教育，将李某送到了救助站。

编辑： 刘振华