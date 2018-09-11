宝鸡扎实推进秦岭生态环境问题整治 拆除违建6万余平米

宝鸡渭滨区违建拆除现场

凤县拆除违建现场

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）9月11日，宝鸡市召开秦岭生态环境问题集中整治现场会，观摩宝鸡渭滨区嘉清水源地综合整治及违规建筑拆除现场，安排部署下一阶段秦岭生态环境问题整治工作。副省长、宝鸡市委书记徐启方出席大会，宝鸡市市长惠进才讲话，宝鸡市委常委、常务副市长马赟主持。

自秦岭生态环境问题专项整治工作开展以来，宝鸡市委、市政府高度重视、周密部署，持续加大整治工作力度。截止目前，宝鸡全市累计排查点位4617个，排查疑似问题615个，确认问题311个，完成整改问题142个，正在整改的问题169个，累计拆除各类违建63700余平方米。渭滨区作为宝鸡市秦岭生态整治工作涉及县区之一，高度重视专项整治工作，积极开展问题排查，认真核实确认，坚持边查边改，截至目前共拆除各类违建4万多平方米。

当天，与会人员先后观摩渭滨区神农镇大散关村农家乐违建拆除现场、桃花源山庄违建拆除现场和大湾铺村蔡家河滩违建拆除现场，随后召开了现场会。

宝鸡市市长惠进才指出，当前秦岭生态环境问题专项整治工作已进入彻底整治阶段，各县区、各部门要在认识上再提高，切实提高政治站位，坚决贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要批示指示精神和省委、省政府彻底整治要求，不达目的决不收兵，全力打好“秦岭保卫战”。要在核查上再精准，继续做细工作，不断加大精准核查和甄别工作力度，确保县不漏镇、镇不漏村、村不漏组、组不漏项，全覆盖排查。要在整治力度上再加大，对排查甄别出的问题，按照“四个彻底”要求，抓紧制定具体方案，逐级夯实责任，按时按期完成彻底整治任务。要在组织领导上再强化，切实转变工作作风，主动担当作为，确保整治工作取得实效。

编辑： 刘振华