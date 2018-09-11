2018“丝路长安” 大学生艺术节开幕 西安60所高校学生同享青春

2018“丝路长安” 大学生艺术节开幕 西安60所高校学生同享青春

西部网讯（记者 刘望）9月11日晚，由中共陕西省委高教工委、陕西省教育厅、陕西省文化厅主办，西安市文化广电新闻出版局、西安市长安区人民政府承办，西安市长安区内各有关高校共同协办的第五届丝绸之路国际艺术节·2018“丝路长安”大学生艺术节开幕演出在西安电子科技大学长安校区开幕。来自全省60余所大学的学生代表3000余人到现场参加了活动。

来自陕西师范大学的土耳其留学生Muaz、乌克兰留学生Yuliia、俄罗斯留学生Arslan、格鲁吉亚留学生Maria，西北大学的美国留学生Kali Chapma、波兰留学生Klaudia用六国不同的语言共同唱响《梦的起点》，展示了艺术节的主旨——凝聚未来的力量。来自全省6所院校的6个大学生原创乐队演奏了12首优秀的原创音乐作品，现场气氛热烈。

“丝路长安”大学生艺术节始于2017年，于2018年成为第五届丝绸之路国际艺术节的大学生单元。第五届丝绸之路国际艺术节·2018“丝路长安”大学生艺术节吸引了全省近百所高等院校共同参与。9月11至27日艺术节举办期间，将有校园歌手巡演、舞蹈展演、绘画摄影展览三大类型20余场活动，在长安国际大学城各高校内举行。

该活动进一步坚定文化自信，以推动文化发展为目标，展示丝路沿线友好国家优秀文化和当代大学生风采，展现“青春梦想活力长安”的城市精神，全力促进全省高校大学生文化交流与建设。

省高教工委副书记李智军、省文化厅副厅长盛义军、省教育厅副巡视员韩忠诚、市文广新局副局长周立、西安电子科技大学校长助理石峰、长安区委书记王青峰、长安区政府副区长梁文辉出席了活动。

编辑： 刘振华