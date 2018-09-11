【壮美黄河 润泽三秦】红色文化 特色产业 带动最美韩城

西部网讯（记者 朱童戈）不忘初心，继续前行。今天（9月11日），“壮美黄河行”陕西段网络主题活动走进了中华文明重要发祥地之一，同样也是史圣太史公司马迁的故乡——韩城。

八路军东渡黄河出师抗日纪念碑

牢记历史 缅怀先烈——“八路军东渡黄河出师抗日纪念碑”

伴随着和煦的阳光和初秋的微风，记者来到了位于韩城市芝川镇黄河岸边凤凰台上的“八路军东渡黄河出师抗日纪念碑”前。该纪念碑于1995年由全国少工委建立，是为了纪念抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年。

整个纪念碑高12米，宽12米，有“双十二”事变促进国共合作、八路军东渡黄河出师抗日之寓意。

全碑由三片高大、雄浑的竖向碑体和八个船型基座组成，碑体寓意当年东渡黄河的八路军三个主力师（115师、120师和129师），碑体下为曲面党徽，将三个主碑紧密联系在一起，寓意八路军三个主力师由党统一领导是取得胜利的保证，基座寓意扬帆东渡的八路军和艰辛的八年抗战。

国家文史公园

蓝天碧水 鸟语花香——国家文史公园

史记韩城，风追司马。众所周知，韩城是世界历史文化名人司马迁的故乡。到司马迁祠拜谒先贤，一定要到世外桃源般的生态园林国家文史公园，感受一下那里的蓝天碧水、鸟语花香。

国家文史公园绿化面积共1200亩，是按照“一湖一堤二溪三岛”和“十景十二园修建的。园内栽植了银杏、水杉、白皮松、油松、海棠、等各类树种1500余种，摆布景石3万吨，是一座种类丰富的大型植物园。

中国共产党韩城第一个党支部范家庄支部成立原址

中共韩城组织的摇篮——范家庄

当记者来到韩城市第一个党支部所在地——芝川镇范家庄村的时候，不由得被村内的“红色文化”所吸引。

范家庄是中共韩城组织的摇篮，是承接革命火种的圣地，是农村革命斗争的重要据点。特殊的地位赋予了范家庄人民特殊的使命，在轰轰烈烈的革命斗争中，范家庄人民前赴后继为韩城革命的发展作出重要贡献。1927年10月，中国共产党在韩城建立了第一个党组织——中共范家庄支部委员会。

韩城花椒

小花椒带动大产业——国家韩城花椒产业园区

大红袍花椒是韩城市名优特产，距今己有上千年的栽植历史。刚走进花椒产业园区，记者就被浓重的花椒独有的清香所吸引。

韩城“七山一水二分田”的独特地理，造就了花椒“粒大肉丰、色泽鲜艳、香气浓郁、麻味纯正”的独有品质。

以国家花椒产业园为载体，围绕乡村振兴战略韩城先后出台了新栽花椒补助政策、花椒购销贷款担保政策。组织建立了良种培育基地，收集了国内外优良花椒品种35个，让百姓从花椒载种到花椒经销的每一个环节都得到了保障。

城市规划展览馆内

城市重要的基础设施——城市规划展览馆

韩城城市规划展览馆位于环境优美的桢州公园内，南临状元东街，占地面积1002㎡，是一座以展示韩城市城市规划为主线的专业性展览馆。

馆内包括四大功能空间：历史概述展区、建设发展展区、主题规划展示区和互动展示区，通过数字多媒体、图文展板、三维动画、3D虚拟影像等多种展示手段，全方位、多角度的展示韩城市的建设目标与发展规划。

编辑： 刘振华