合并西安交通客服热线 西安12345上周投诉环比上涨19%

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 刘景雷 牛汶婧）由于西安交通客服热线（96716、12328）被整合，上周（9月3日—9月9日）西安12345热线总体话务量呈明显增长态势，环比上涨19%。同时，由于近期气温下降，用电需求趋于平稳，反映停电停水问题大幅减少，环比下降61%。

亮点工作被点赞

上周，西安12345热线共有投诉31118件。按性质分，排在前三的投诉为交通类（车辆管理等）7278件，环保类（光和噪音污染、大气污染等）6464件，城乡建设类（物业管理、违法建设、房屋交易等）4728件。按责任主体分，市公安局投诉最多，共1148件，随后是雁塔区政府1092件，市交通局1083件。

三万多件投诉中，这些单位回复及时，得到市民肯定。

市民反映长安区引镇大峪口村水压不够导致频繁断水。

长安区政府：由于供水设备磨损严重，且供水管道违规加装3处取水设施引发频繁停水。已协调村委会启用新建水源井及备用配套调蓄加压设备，并对损坏潜水泵进行维修，拆除违规取水设施，彻底解决断水问题。市民对此表示感谢。

市民反映国际港务区新筑卫生服务中心大厅秩序混乱，办事效率低，服务态度差等问题。

国际港务区管委会：立即核查整改。加大公示力度，将疫苗接种时间、监督投诉电话等在大厅和微信公众号公示；按业务范围对人群进行分流，安排专职人员维护现场秩序；增设太阳伞、候诊椅、饮水机等便民服务举措。

市民反映航天基地航天大道神州一路丁字路口，由西向东直行绿灯时长太短，导致上班高峰期交通拥堵。

航天基地管委会：曲江大队航天中队根据辖区车流量评测，已对部分路口交通信号灯配时重新调整，启用多向位通行模式，解决交通拥堵等问题。

市民反映在市工商网登记办照平台提交家庭公寓申请，未央工商分局工作人员多次将市民申请退回，并未告知具体退回原因。

市工商局：已告知市民退回原因并提出修改意见，目前已审核通过市民新提交的业务申请，并为市民办理完毕营业执照。市民对处理结果满意。

部分工作需改进

市民反映长安区东大街道新联村村干部非法占用农田，并使用集体财产修建养猪场等问题。

长安区东大街办长期未予处理，经市热线办书面通报后，处理效果仍不明显，且办理态度敷衍，仅回复正在调查。经重点督办后，东大街办最终回复：反映村委会干部非法占用农田情况不实。该工单总办理期限超过61天。

编辑： 刘振华