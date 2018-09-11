【壮美黄河 润泽三秦】看平原新貌 绿意尽染

西部网讯 黄河，人类的“母亲河”。在中国历史上，黄河及沿岸流域给人类的文明带来了巨大的影响，是中华民族文化最主要的发源地。2017年8月29日，陕西最美一号公路“沿黄公路”正式通车，沿途经4市12县72个乡镇，全长828.5公里，它的开通将陕西沿黄河一带的众多著名景点和民俗风情连成一线，使沿线200多万群众受益。

全国网络媒体“壮美黄河行”陕西段网络主题活动拉开帷幕。李惠茹摄

9月10日，全国网络媒体“壮美黄河行”陕西段网络主题活动拉开帷幕。

未来一周，14家网络媒体将沿沿黄公路逆流而上，实地采访朝邑湖国家湿地、榆林工程、八路军东渡纪念馆、壶口瀑布、乾坤湾、黄河二碛等地，探访黄河文明带给陕西独特的风土人情和民俗文化，大力宣传黄河沿线城市实施乡村振兴战略，加强生态修复与环境保护，促进文化旅游融合发展，推动特色城镇和特色产业建设，实现沿黄地区社会经济全面振兴的生动实践，进一步彰显三秦儿女弘扬黄河精神，自强不息、砥砺奋进的时代风采。

从古代盐沟到鸟类乐园

风吹来，芦苇荡一片飒飒声，极目远眺，水天一色，郁郁葱葱。李惠茹摄

风吹来，芦苇荡一片飒飒声，极目远眺，水天一色，郁郁葱葱，人声过处，鸟惊飞起。这样诗意盎然的场景就出现在陕西大荔朝邑国家湿地公园。

朝邑国家湿地公园土地总面积1185.3公顷，湿地总面积712.6公顷。公园形状如微弯的断牛角，尖头向西，角根在北，与周围耕地比较相对下陷15米左右。湿地公园富含盐、碱、硝等矿物质，遍地盐碱，不易耕作。其中有野生动物57科159种，包括大天鹅、灰鹤、红脚隼、苍鹭等；植物有55科164种，包括芦苇、碱蓬、柽柳等。公园以湖泊湿地、沼泽湿地和人工湿地于一体，具有永久性咸水湖、季节性咸水湖、季节性咸水沼泽、内陆盐沼、盐田、库塘湿地等多类型湿地资源。

乘坐巡护船从湿地间穿过，湖面荡起波纹，水色碧绿。李惠茹摄

乘坐巡护船从湿地间穿过，湖面荡起波纹，水色碧绿。讲解员告诉我们，左右两边是鸟类的栖息地，我们不能靠近打扰，就连湿地的日常巡护，一般也不会靠的太近。

近年来，大荔县坚持保护优先、合理利用、持续发展的原则，全力推进人类康养地、鸟类栖息地、渔业示范地建设，旨在将此地建成“城东生态经济区、国家湿地风景区、国际体育文化产业区”。坚持以林养水、以水保湿，不断强化对湿地生态系统的有效保护，实施了7000亩湖面生态修复工程，建成保护围栏23公里、环湖林带1000亩及观鸟台、码头等配套项目，着力构建安全健康的水林田湖生命共同体。

经过恢复和保护，目前湿地公园生态系统完整，野生动植物的生活环境得到有效恢复。在生态、科研、文化、教育、休闲等自然景观和历史文化方面具有较高的研究价值。朝邑国家湿地公园的建立，对于加强湿地和生物多样性保护具有重要意义。

在时代变迁中促进综合发展

来到福佑古寨，站在观光亭上，南望华山，东眺鹳雀楼，近看芦苇荡漾、荷塘碧波、渔湖境天、百福民居，素有关中小江南之称的大荔黄河湿地风景区，是黄河沿岸风景最美的地方。黄河一路奔流至此，穿越高原峻岭，放缓匆匆脚步，经年累月的泥沙漫流，形成了辽阔的水域。

福佑古寨始建于明代嘉靖年间，2014年开发建设，2015年被命名为国家3A级景区。“十三五”期间，景区将按照高点定位，高标准设计的思路，丰富景区功能，加强旅游配套设施，打造国家4A级景区。

站在观光亭上，南望华山，东眺鹳雀楼。李惠茹摄

近看芦苇荡漾、荷塘碧波、渔湖境天、百福民居。李惠茹摄

大荔黄河湿地风景区是依托黄河湿地自然资源，遵循“注重保护、适度开发、推动发展”的思路，在黄河西岸建设现代水产养殖和旅游相融合的项目。景区规划建设福佑古寨、黄金水道、同州福原、多彩渔村、湿地鸟类博物馆、彩荷体验观赏园等，集观光、体验、游购为一体的国家5A级风景区。

届时，在风景区内可观黄河沿线北国江南、旖旎风光，览万亩湿地、百鸟翔集，品大河之西淳朴民风、鱼米风情，赏滨河居所山色岳影、泼墨人生，休闲娱乐笑谈中，怡情健身两相宜。

党的十九大报告指出，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。绿水青山既要求优良的环境质量，也需要生态健康的保障。

保护好天蓝、地绿、水净的生态家园，让居民看得见山、望得见水、记得住乡愁，既是陕西发展所遵循的原则，也是全省人民的共同期待。陕西省第十三次党代会提出，强化生态建设基础性战略性地位，坚持算大账、长远账、整体账、综合账，深入推进以“护山、治水、育林、养田、蓄湖”为主要内容的山水林田湖一体化治理，让三秦大地山更绿、水更清、天更蓝。

子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。站在榆林三期下沿工程点的堤坝边，看着黄河水静静流淌，间或泛起涟漪。沧海桑田，几千年的变更，黄河水裹挟着泥沙一路东去，带走了岁月，让泥沙沉积。放眼望去，河对岸，房屋隐隐约约似在眼前，河岸边，泥沙淤积形成了冲积扇，回身望，山峁沟壑绿意盎然。（通讯员 李惠茹）

编辑： 刘振华