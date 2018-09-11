【壮美黄河 润泽三秦】黄河的生态修复，有着不为人知的故事

西部网讯 “壮美黄河行”陕西段网络主题活动9月10日拉开帷幕，记者从陕西渭南市大荔县出发，沿着沿黄公路逆流而上，看黄河陕西段生态修复与环境保护，探访黄河防护工程。

从盐池洼到鸟类乐园，陕西大荔朝邑国家湿地公园的前世今生

在陕西渭南市大荔县洛河以北、县城以东5公里处，有一片总面积1185.3公顷的湿地公园，芦苇涤荡、水草丰美、水天一色。这里是黄河生态圈的重要组成部分，以保护和恢复为主，全封闭湿地，目前不对外开放。

走进湿地公园，一侧是郁郁葱葱的大片芦苇荡，置身其中，只听随风摆动的芦苇“沙沙沙”地响，仿佛走进无人之境。

另一侧，则更是难得一见，7000多亩的湖面“秋水共长天一色”。除了惊叹这如大海一般辽阔的湖泊湿地之外，更应该知道它还有段苦不堪言的“前世”往事。原来，眼前水天一色、水草丰美的画面，曾经是一片让当地人头疼的盐池洼湿地。

从盐池洼到鸟类乐园，有着怎样的故事？

这里最早是产盐的地方，也曾几度繁荣，为朝邑留下了宝贵的盐文化遗产。解放后，盐池洼湿地不再产盐，遍地都是咸水坑，1958年，这里曾大面积试种水稻但未获成功。上世纪80年代，又曾挖塘养鱼，但后来也由于水体含盐量增加和土壤盐渍化程度加重而废弃。后来，经过湿地专家考察鉴定，认定这里以咸水湖为主，不适宜种植水稻和养鱼，因此就决定以保护为主，全部封闭起来，进行清淤和补水。

大荔县湿地办办公室主任任建合说，实施湖面生态修复工程，这项工作从2012年起着手开展，现在已经建成22.5公里的保护围栏、1000亩环湖林带及观鸟台、码头等配套项目，着力构建安全健康的水林田湖生命共同体。为了更好保护，现在这里还实现了太阳能摄像头全覆盖，便于全面监控。

大家可能好奇一个问题，如此大面积的水从何而来？

任建合介绍有三个来源：一是降雨，二是因为这里比与周围耕地比较，相对下陷1 5米左右，农田比这里高，农田灌溉的水可以渗透过来，三是洛惠渠水引过来。如此，才形成了现在我们看到的大面积水域。

经过近年来的恢复和保护，目前湿地芦苇涤荡、水草丰美，形成了大面积水面，为留鸟、冬候鸟及旅鸟等水禽提供了重要的越冬地和栖息地，野生动植物的生活环境得到有效恢复，相继发现了世界濒危野生动物火烈鸟和国家二级保护动物疣鼻天鹅等。

如今，这里飞鸟成群，湖中小岛上栖息着上百种鸟类，被称为大荔的“千岛湖”。湿地公园生态系统完整，动植物众多，植被群落类型多样，有野生动物57科159种，包括大天鹅、灰鹤、红脚隼、苍鹭等；植物有55科164种，包括芦苇、碱蓬、柽柳等。在生态、科研、文化、教育、休闲等自然景观和历史文化方面具有较高的研究价值，陕西大荔朝邑国家湿地公园的建立，对于加强湿地和生物多样性保护具有重要意义。

看黄河岸边儿女如何维护黄河健康生命、促进流域人水和谐

黄河流经宁夏、内蒙古、陕西、山西等九省，是山、陕两省的界河。在黄河陕西侧，陕西黄河河务局管辖河道全长723.6公里，涉及陕西省榆林市的府谷、神木、佳县、吴堡、绥德、清涧，延安市的延川、延长、宜川及韩城市、渭南市的合阳、大荔、潼关，共四市十二县。

其中，陕蒙交界至禹门口大桥河段，俗称“大北干流”，长584.1公里，属高山峡谷型河道。禹门口大桥至潼关铁桥，俗称“小北干流”，长132.5公里，该河段河道宽浅，水流散乱，摆动频繁，历史上素有“三十年河东，三十年河西”之说。潼关铁桥以下至陕豫交界为潼三河段，长7.0公里，为三门峡库区河段。

黄河，哺育了中华儿女，每一段黄河，也都凝聚着岸边儿女的精心维护，要维护黄河健康生命、促进流域人水和谐。水行政执法、水政监察、防汛抗旱、水资源管理、工程建设管理、河道管理……都必须常年不懈。

在合阳黄河段榆林工程处，黄河犹如一条金色丝带缓缓流过，雁翅型堤坝如同卫士一般守护着这方百姓，堤坝向外一层种植的柳树，也是防护工程的一部分。我们在防护堤上，见到了合阳河务局的工作人员，听他们讲讲河道治理的工作。

榆林工程位于合阳县百良镇榆林村境内，黄淤59-60断面之间，工程始建于1985年。合阳黄河河务局工程管理科科长任进全，向我们介绍了河道治理工程的主要作用。“主要是控制河势西倒，保护沿黄村镇人民生命财产安全，同时防止岸边老崖坍塌，保护黄河生态环境，改善榆林湾进流条件，为当地重要引水工程—东雷抽黄一级站送水。”

榆林工程包括榆林护村、榆林下延、榆林下延续建以及近期治理榆林控导上下延工程，全长共计4299米，垛坝50座。其中榆林控导上延工程长1000米，坝垛12座，设防标准为2020年水平当地4000立方米/秒洪水，坝顶高程为358.28米，现有备防石5135立方米；榆林护村工程长797米，坝垛8座，设防标准为防御黄河龙门站2005年20年一遇相应洪水，坝顶高程为359.68-359.41米，现有备防石3434立方米；

榆林下延工程长1002米，坝垛12座，设防标准为防御黄河龙门站2005年水平5年一遇洪水，坝顶高程为359.58-359.18米，现有备防石2682立方米；

榆林下延续建工程长1000米，坝垛12座，设防标准为防御黄河龙门站2005年水平5年一遇洪水，坝顶高程为358.99-358.59米，现有备防石2545立方米；

榆林控导下延工程长500米，坝垛6座，设防标准为2020年水平当地4000立方米/秒洪水，坝顶高程为356.02米，现有备防石2500立方米。

黄河防护工程，“开弓没有回头箭”，必须勇担重任、团结一心、攻坚克难，切实在保护中利用“母亲河”，创造出人与自然共生的环境以及可持续的循环生态系统。（通讯员 吴英飞）

编辑： 刘振华