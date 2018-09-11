“共参与·同分享·奔小康” 铜川将举办扶贫产品交易会

西部网讯 记者从铜川市2018年扶贫产品交易会新闻发布会上获悉，为进一步完善产业扶贫精准脱贫长效机制，促进贫困群众持续稳定增收，不断提高产业扶贫质量，加快促进产销对接、招商引资和扶贫产品出村进城，铜川将于9月17日～19日举办以“共参与·同分享·奔小康”为主题的2018年扶贫产品交易会，目前各项工作正在推进中。

据了解，本次扶贫产品交易会展销区按照产品类型及区域划分为产业扶贫成效、综合、龙头企业（合作社）、区县特色农业、电商成果、农家小吃及中秋元素6个片区共180个展位，总面积10000多㎡。铜川市政府将邀请客商并为各类投资商、采购商牵线搭桥，积极推介铜川特色农产品，寻找合作商机，交易会期间，将举行6次集中签约。

突出产销对接，体现脱贫帮扶，展示比较优势，打响区域品牌。本次交易会是铜川历史上聚焦脱贫攻坚和扶贫产品举行的首届专题交易会，主题鲜明、形式新颖、亮点突出。

铜川市副市长刘西林向媒体介绍铜川扶贫产品交易会的相关情况。

据铜川市副市长刘西林介绍，本次扶贫产品交易会展销产品十分丰富。围绕大会主题设立了6个片区，突出“产品出村、产销对接”，实现优势互补、全方位展销。

其中：产业扶贫成效展示区主要展示铜川市脱贫攻坚和产业扶贫成效及政策与技术咨询服务；综合展示区主要展示铜川农业独特的自然资源禀赋、优质农产品和农业品牌；龙头企业扶贫产品展示区主要展示涵盖粮食、果业、畜牧业、蔬菜、中药材、林产品、农业加工品、陶瓷、手工艺品、苗木花卉、农资等类别的104个农产品生产基地和企业；区县特色扶贫产品展示区以区县为板块、以乡镇（街道）为单元，重点展销区域内的鲜活、绿色、优质、特色农产品；电商成果展示区主要围绕铜川市电子商务发展、电商扶贫、青年电商创业，展示电商助推脱贫新成果；农家小吃及中秋元素展示区将设置农家小吃及中秋节庆产品展销一条街。可以说，这次扶贫产品展销是铜川历史上门类最全、特色最亮、品质最高的扶贫产品集中亮相和嘉年华。

在本次铜川扶贫产品交易会上，组委会将现场搭建直播平台，邀请10位市政府部门负责人和农业专家讲授脱贫攻坚、强农惠农政策和防灾减灾、旱作农业、畜禽养殖、动物防疫、果树管理、政策保险等方面的农业科技知识；邀请5位种植大户、养殖大户、第一书记、龙头企业／合作社负责人和脱贫户代表分享脱贫攻坚的生动实例和鲜活经验。

编辑： 张娟