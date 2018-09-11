“西迁精神”系列报道《初心不改 向西而歌》第二集：应国家之需 承发展之重

1956.09.02乘车证正面。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部）在交大122年的建校史中，1956年是一个极为重要而特殊的年份。正是在那一年，数千师生挥别江南，从上海抵达西安，开启了大规模西迁的序幕。系列报道《初心不改，向西而歌》，今天（9月11日）请听第二篇:《应国家之需 承发展之重》。

1956年8月10号，上海徐家汇火车站人声鼎沸。上千名交通大学师生员工和家属背起行囊，踏上了西去的列车。这是一趟不需要车票的专列，每个人都持有一张粉色的乘车证，正面印有一行字：“向科学进军，建设大西北！”。此时距离交大开学还有一个月的时间，师生们向往西安、期待新学年的到来，车厢内响起了一片欢快的合唱声。

那年，从上海到西安，铁路是一千五百零九公里，仅仅才走了华夏版图的三分之一，而三分之二的地方还没有一所像样的高校。当时全国188所高等学校中，工业学校有62%都分布在沿海。

1956年总务部门同志将迁校设备、物品等打包装箱。

1955年，我国迎来了第一个五年计划的第三年，新中国工业建设方兴未艾。就是在这一年，党中央、国务院从国内外形势和新中国高等教育、工业建设布局等方面考虑，作出了交通大学迁往西安的决定。

西安交通大学原校长、西迁时任机械系党总支书记史维祥：那么很快呢，雷厉风行啊，那个时候中央的决定以后啊，我们执行非常快，非常坚决。

西安交通大学教授、西迁时任物理教研室助教胡奈赛：“60年的一个根，扎在那里一棵树要搬到西安来挺复杂的，但是交大的教职员工还是踊跃报名，报名的人很热闹，国家需要就应该都走。”

在师生们的广泛支持下，西迁工作进展顺利。截至1957年初，加上从全国各地直接赶赴西安报名的两千一百多名大一新生，交大第一批共计五千多名师生，已在西安新校址集中开课，教学设备、仪器、图书、家具等还在源源不断运往西安。

五十年代的上海外滩。

而就在这时，一段对于西迁历史举足轻重的插曲出现了。1956年起国际紧张局势有所缓和，曾经是国防前线的沿海地区工业建设要重新开足马力。交大迁走后，国家计划在原址上筹建南洋工学院，而交大自身“向科学进军”的任务也骤然加重，另一方面，西安的校园还在建设，西迁后的科研、专业和工厂配合等许多条件一时还跟不上，这样交大内部渐渐出现了对迁校必要性的讨论。

西安交通大学原校长、西迁时任机械系党总支书记史维祥：“这个沿海地区啊，还是要对工业加强建设。所以呢，形势缓和了，那个时候，学校里有一批教师认为交通大学是不是不要迁了，因为形势变了。”

五十年代的西安钟楼。

为了避免影响对迁校问题的讨论，充分吸取意见，学校决定暂停实验设备的拆卸装箱，西安新校址的基建工作也同时停止。迁校究竟对不对？是坚持继续迁到西安，还是撤回上海？在交通、通讯都不发达的新中国初期，一场横跨上千公里的迁徙意味着背井离乡，告别旧有的生活环境和习惯，甚至要面对很多人生选择。新的形势下，安土重迁、故土难离的思绪重新蔓延上不少师生的心头。

西安交通大学教授、西迁时任物理教研室讲师屠善洁：“我们都是年轻人嘛当时，那是很兴奋的，觉得好像国家需要建设，需要发展西北啊，这些东西，那很兴奋，激动激动。但是呢，对老一些的人就拖家带口的，那就顾虑比较多了。”

中国工程院院士、西迁时任交大机械系教员汪应洛：“说这些老教授不去，我们迁过来撑得起这个场面吗？所以大家顾虑很多。”

钟兆琳教授备课（1956）。

大局面前，交大一批科研学术领军人物站了出来，他们选择无条件支持西迁，以实际行动作出了表率。“中国电机之父”钟兆琳先生当时已年过花甲，他安顿好卧病需要照顾的夫人，孤身一人带头来到西安。他当时这样说，中国东南有人才，西北有资源，这两个结合，中国就有大发展。

钟兆琳的儿子钟万劢：“我父亲是一个非常爱国的人，非常非常爱国。家里面就是这样，我小妹妹陪我母亲留在上海，伺候我母亲。”

我国著名能源动力学家陈学俊先生去年7月在西安逝世，享年99岁。当年西迁临行前，他和夫人带着四个孩子，注销了上海的户口，并将位于上海市闹市区牯岭路的住房交给政府。

先生生前谈起这套住房，云淡风轻：在（上海）国际饭店的后面，那留到现在那很值钱。我不觉得可惜，我支援西北了，送给上海的房管处。

陈学俊正在备课（1957年）。

陈学俊是当年西迁25位交大正教授中最年轻的一位，也是这些教授中最后一个离世的。

西迁中，当年的交大校长彭康、教授陈大燮、张鸿、周惠久、吴之凤、殷大钧、赵富鑫等等，无一不是把自身的利益排除在外，一走就是一辈子。

1957年，关于迁校的讨论还在继续，民主的氛围逐渐扫清了人们的困惑，支持西迁的声音越来越多。很多西迁师生都记得张世恩讲师当年在一次讨论中的发言，一定程度上代表了大家心中逐渐形成的共识。他说，讨论迁校问题是目前利益和长远利益到底考虑应摆在什么位置，不能两者放一样重要，长远利益应考虑重一点。同时全国利益和交大利益也不能等同，交大利益不是不考虑，轻一些。

西安交通大学教授、西迁时任机械零件教研室教师丘大谋：“我认为西迁精神就是要大家，更多地从全局、国家的层面去考虑问题，要这样你也必须要做出一定的牺牲，有所得就要有所失，我们的国家就可能发展地更快。”

在周恩来总理、国家高教部以及上海和西安两地的关心支持下，经过反复讨论商议，1957年7月，交大最终拿出了一份慎重而妥善的迁校方案：决定交通大学分设西安和上海两部分，实行统一领导。大部分专业及师生迁往西安，小部分留在上海，并与上海造船学院及筹办中的南洋工学院合并，作为交大上海部分。

这份方案得到绝大多数师生的拥护，到1958年暑期，全校70%以上的教师、80%以上的学生来到西安新校园；74%的图书资料、大部分仪器设备及全部历史档案，均相继运抵西安。至此，学校西迁宣告顺利完成。

西迁列车奔驰着驶向广袤的大西北，西迁故事翻开了新的一页。当年的西迁师生每每回想起来，总念念不忘自古城西安开始的那段为国家建设而拼搏的火热岁月，难忘开拓创新所带来的快乐。系列报道《初心不改 向西而歌》，明天请继续收听第三篇：《西北有大风 求之不得》。

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编辑： 张娟