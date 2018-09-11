在长安区东大街道降南村，施工人员正在拆除国岭项目的违建别墅。

西部网讯（记者 马晴茹 实习生 丛雪婷）“违建占用了我们村的可耕用地，现在拆除了，我们就能种些粮食花草增加收入。这次拆除的力度很大，要感谢国家的好政策。”今天（9月11日），在长安区东大街道一处违建拆除点，附近村民刘生良说道。

据了解，这次拆除的违建点有三个，分别是长安区东大街道降南村国岭项目、新联村颐德庄项目、太乙宫街道太乙村的太乙宫街道西岔沟复绿项目。国岭项目是中办督查组重点督办项目之一，实际占地500.4亩，此次违建整治共拆除69套别墅，违建面积约22000平方米，9月11日首先启动48套别墅拆除工作，预计拆除面积约5000平方米。总体拆除工作预计9月25日前完成。

记者现场了解到，长安区在颐德庄项目拆除现场设立临时指挥部，抽调区级有关工作人员200余名，动用挖掘机、洒水车等机械、车辆20余台，于9月9日开拆，截至9月11日12时，16栋别墅已全部倒下，计划9月17日完成拆除。

据东大街道党工委副书记肖峰介绍，颐德庄项目违建建筑总计16栋，建筑面积约14257平方米，预计9月17日完全拆除。“今天下午最后一栋拆除完毕后，将进行垃圾清运，后续是黄土覆盖和植绿工作。”

随后，记者来到太乙宫街道西岔沟复绿项目。太乙宫街道办事处副主任张群峰说，违建拆除后，8月5日至11日，他们就组织人力、物力及时清理现场，拉运建筑垃圾6100方，回填土方4800方，8月12日至15日，对拆除地进行绿化、修复，铺设草皮3293平方米。

附近太乙村村民郭金平告诉记者，原来这些建筑对生态都有破坏，现在复绿、复耕后，生态也更美了，大家都很满意。“违建的房子把山都挡住了，拆除后又能看见山了，环境也更好了。”

记者获悉，截至9月10日，长安区累计实施秦岭北麓违建拆除525宗，其中417宗已完成拆除、108宗正在拆除，实际拆除面积共计38.4万平方米。15个别墅项目已启动紫薇山庄、群贤别业、颐德庄等10个项目的拆除工作，累计完成拆除别墅210栋，累计拆除别墅面积12.6万平方米。