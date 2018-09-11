陕西广电涉足电竞产业建子公司 携高校推出大数据实验室

陕广锐玩公司成立启动。

西部网讯（记者刘望）今天（9月11日）下午，陕西广电锐玩文化发展有限公司在西安宣布成立，同时与西安电子科技大学、陕西省体育局等单位签约，推出陕广锐玩大数据实验室和陕广锐玩战略合作、电竞项目战略合作项目。

陕西广电锐玩文化发展有限公司成立于2018年，为陕西广播电视集团下属唯一负责电子竞技业态运营的控股一级子公司，是一家以打造电竞生态平台、进行电竞产业泛娱乐深度开发以及体育竞技、互联网体育文化传播、教育培训为一体的综合性电竞文创综合体。

陕广锐玩主营业务为电竞赛事承办、赛事运营、电竞节目制作、优质知识产权打造、电竞频道运营、电竞大数据分析、电竞教育与培训以及衍生自有电竞产业园等。陕广锐玩依托于陕西广电所拥有的丰富的传统媒体与新媒体集成播控资源，融合传统广播电视传播媒体与互联网、移动互联网等新媒体行业，整合数字电视、有线电视、网络电视、IPTV、OTTTV等多方资源，致力于打造一个覆盖电竞赛事、动漫文学、影视综艺、竞技体育、电竞明星IP以及电竞教育的多元化、高品质电竞综合体，构建覆盖全省乃至具有全国知名度的电竞运营平台。

据了解，2017年，西安先后举办了电竞产业峰会之高峰论坛、西安酷玩嘉年华、铁鹰锐士电竞节暨CMEG校园精英系列赛等系列活动，试图为西安打造新的城市文化名片，这也标志着电竞产业在西安的生态布局开始进入“快车道”。今年5月，WE主场回归西安，再一次调动了西安年轻人的积极性。

编辑： 刘望