西安军民融合再添强援 顺丰与一融合服务平台签约

顺丰西安总部与本地军民融合综合服务平台签约。

西部网讯（记者 刘望）今天（9月11日）上午，顺丰西安总部与本地一军民融合综合服务平台签约，共同在军事运输配送、仓储管理、物资采购等8个方面开展合作，探索军民融合新模式，助力大西安军民融合再拓展新的领域。

西安作为国家推进全面创新改革试验区，承担着国家授权的11项军民融合改革试验任务，在军民融合方面形成了一批改革经验。同时，西安市政府相继出台鼓励支持军民融合发展的政策措施，对军民融合的企业引入、人才引进、重大项目、平台建设等高度关注。

顺丰此次选择开拓西安通用军事物资物流服务市场，旨在实现顺丰在陕西乃至西北地区多式联运、智能分拣、网络配送的服务目标，落地推动军方物流保障从传统的内部层级服务，向“工厂—物流企业—部队官兵”全供应链保障模式转变，减少部队来往承运单位之间的工作环节，实现通用军事物资调运、仓储、分拣、配送全过程的军民融合，精简供应环节、提高保障质效。

届时，双方将在运输配送、仓储管理、物资采购、信息融合、科研创新、力量建设、拥军服务、配套支撑8个方面展开深入合作，按照“战时能战、急时应急、平时服务”的总体定位，使军民融合工作迈入体系化、制度化、信息化的轨道。

与顺丰签约的西安君融易信息科技有限公司建立的平台涉及军选民、民参军咨询、军民融合信息传播及军民融合产业基金等业务，其核心团队有军队自主择业干部参加，为军队和地方军民融合事业深度融合发展提供双向信息沟通和数据支撑。

据了解，目前西安顺丰合作的军工企业达141家，军事合作单位38家。顺丰自有全货飞机2架，在西安推出到北京、郑州、成都、太原等地市高铁急速达次晨服务。同时服务全省400余个网点，全省地市、郊县网络覆盖率达100%。

编辑： 刘望