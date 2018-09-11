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大风降雨预警 榆林延安多地现短时强降水并伴有大风

时间：2018-09-11 20:26:34  来源：西部网-陕西新闻网  

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大风降雨预警 榆林延安多地现短时强降水并伴有大风

今天（9月11日）18时27分，陕西省气象台发布短临预报：未来2小时，志丹、安塞区、子长、延川、延长、宝塔区、子洲、绥德、清涧有短时强降水（20-30mm）。 ​​​​

西部网讯 今天（9月11日）18时27分，陕西省气象台发布短临预报：未来2小时，志丹、安塞区、子长、延川、延长、宝塔区、子洲、绥德、清涧有短时强降水（20-30mm）。 ​​​​

18时37分，延安市气象台发布短时临近预报：预计未来0—2小时，安塞，子长，宝塔区，延川将出现短时强降水（15-25mm）天气，并伴有短时大风。

此前，榆林气象台也在17时02分发布了雷电黄色预警信号：绥德县、吴堡县、子洲县、清涧县6小时内将发生雷电活动，可能会造成雷电灾害事故并伴有6-8级大风，局地有短时强降水。​

陕西本周开启“秋淋”模式

记者从省气象台了解到，9月12日开始，全省进入多雨时节。事实上，每年9月份我省大部分地区都会出现持续降水的“秋淋”天气过程。而根据预报，今年九月上、中旬，我省或将出现中等偏强的秋淋天气，全省降水量较往年偏多。气温与往年同期相比，会略有降低。

农业气象专家建议，农民朋友需加强秋粮作物田间管理以及果品的采摘储存，采取有效措施，积极应对秋淋天气的不利影响。

编辑： 张娟

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