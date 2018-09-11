"西安院子"18栋主体67栋基建20日前全拆除 月底复绿

在鄠邑区草堂镇，施工人员拆除违建点西安院子项目现场。

在鄠邑区草堂镇，施工人员拆除违建点西安院子项目现场。

西部网讯（记者 马晴茹）伴随着大型机器的轰鸣声，一处处违规建筑被推倒。今天（9月11日），西安市鄠邑区继续推进秦岭北麓违建整治工作，拆除草堂镇“西安院子”项目。

据了解，华府门第（西安院子）项目位于鄠邑区草堂镇，属于秦岭适度开发区，共建设别墅241栋241套，占地面积224.44亩。根据省、市秦岭北麓违建别墅整治领导小组调査核实结果，该项目违反了《关于开展秦岭北麓生态环境保护专项整治工作的通告》相关规定，属违法建设项目。

附近郝家庄村一名姓周的村民告诉记者，他们支持拆违，这个项目占了村民的耕地和河道，导致道路都变窄了。“有一年下大雨，大石头都被冲下来，家里也进水了，村子都被淹了，人都出不来。”

村民陈双群说，环境是钱买不来的，这个项目对他们影响很多，上下的车不停干扰，还是要恢复原生态，保护青山绿水。“以前围墙挡着也没风，拆了后风吹得也畅快了。”

记者了解到，9月11日，鄠邑区依据《中华人民共和国城乡规划法》、《西安市秦岭生态环境保护条例》、《西安市城乡规划条例》和《西安市秦岭生态环境保护管理办法》等法律法规相关规定，按照省、市秦岭北麓违规建别墅问题整治工作方案要求，进行拆违。

据鄠邑区城管局副局长徐朝晖介绍，他们组织了公安、住建、国土、草堂镇政府等多个部门，共出动400余人，机械、洒水车20余台，对2014年5月之后未建成未销售别墅18栋主体，67栋建筑基础，共计85套别墅进行拆除。“我们计划9月20日拆除完毕，9月30日之前恢复植绿。”

记者获悉，9月11日，鄠邑区组织11宗11处违建进行拆除，拆除总面积6447.93平方米。截止今天，鄠邑区累计拆除违建333宗424处，拆除违建总面积150493.94平方米，其中别墅类35宗109栋，面积42790.45平方米。

编辑： 张娟