陕西已装视频监控头82.7万个 全域覆盖建设不断加速



陕西省“雪亮工程”建设现场推进会9月11日上午在渭南市合阳县召开。



西部网讯（记者 孙鹏 熊惠玲）记者从今天（9月11日）上午在渭南市合阳县召开的陕西省“雪亮工程”建设现场推进会上获悉，该工程多项内容进展顺利。目前，陕西全省已安装视频监控探头82.7万个，治安环境不断提升。预计到2020年，陕西将实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的新局面。

据了解，“雪亮工程”分为省、市、县三级架构，省级侧重于视频图像信息整合，市、县两级侧重于源头图像信息接入管理，突出社会管理视频共享功能，是服务于反恐维稳、治安防控、侦查破案、公共安全管理、社会综合治理等业务应用的“群众性治安防控工程”。



目前，陕西全省安装视频监控探头82.7万个，建成省、市（区）视频图像信息共享平台12个。



已装视频监控探头82.7万个 2020年达到6个100%

记者从会上获悉，目前，陕西全省安装视频监控探头82.7万个，建成省、市（区）视频图像信息共享平台12个，省、市、县（区）视频图像信息联网平台119个，公共安全视频专网与综治信息网链接118条，综治信息网与视频图像汇聚节点链接107条，治安、交警卡口近2000套，所有“环陕、环市、环县”治安卡口、警务查报站全面实现了高清监控和抓拍比对功能，在快速有效破获严重侵害人民群众生命财产安全的恶性刑事犯罪案件、预防遏止重大公共安全事件等方面取得明显成效，人民群众满意度、安全感显著提升。

我省“雪亮工程”总体目标是：到2020年，全面实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

具体来说，在视频监控建设方面，到2020年达到6个100%。即：重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，联网率达到100%，摄像机高清率达到100%，重点行业领域涉及公共区域的视频监控覆盖率达到100%，联网率达到100%，摄像机高清率达到100%。

同时，到2020年，全省新建、改建一类监控点位不少于9.8万个，新建、联网二类监控点位不少于10.6万个，三类监控以联网为主点位不少于32.8万个。新建卡口监控点位5200个，全省视频监控点累计约135.2万个，实现全部联网。

编辑： 熊惠玲