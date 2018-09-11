榆林开办企业仅需2.25个工作日 降低企业税额超百亿

“优化提升营商环境”主题系列新闻发布会现场。
西部网讯（记者 张琪）9月11日上午，记者从陕西省营商办、陕西省政府新闻办举办的＂优化提升营商环境＂主题系列新闻发布会上获悉，为持续优化提升营商环境，榆林市上下各级各部门齐动员，进行了强力优化提升营商环境、整改中办督查反馈问题等一系列扎实有效的工作。
开办企业仅需2．25个工作日 营商环境明显提升
发布会上，榆林市委常委、常务副市长张凯盈介绍说，榆林市以全省优化营商环境指标要求为底线，自加压力提高标准抓提升，将企业开办时间由2017年底的23个工作日缩减到今年二季度末的2．25个工作日，是全省2020年目标5个工作日的45％，还大力开展“服务入户、政策到家”大走访活动，取消、免征、停征、调整240项收费项目，涉及企业将近7000户，清偿政府工程欠款31亿元，完成直供电交易100亿千瓦时，降低企业税额超过100亿元。
经过上下共同努力，榆林市营商环境有了明显提升，在全省二季度考核中，综合排名由一季度倒数第一跃升到正数第五。1－8月份，全市新增市场主体31377户，同比增长17．35％；1－8月份通过在线审批平台受理办理项目审批2500余个，总投资3900亿元，项目数量、投资额均同比增长40％左右；1－7月份全市固定资产投资同比增长24．3％，增速全省第一；1－8月份降低通过税费减免、债务清偿、直供电交易等降低企业运行成本160多亿元。
开通市民热线 助推营商环境持续改善
据了解，9月1日榆林还开通了12345便民服务线，365天全天候24小时不间断服务，榆林市辖区内群众，可直接拨打12345，榆林市辖区以外的公民、法人，有诉求，可通过加区号拨打反映情况。据统计，热线每天来电量基本都在200个以上，其中求助类占到40％，投诉类占到10％，咨询类占到45％，建议类占到5％。榆林市政务服务中心主任韦福祥说：“通过热线及时了解来自群众的意见，能更好的对症下药，解决好当前营商环境工作中存在的问题。 ”
下一步，榆林市政府还将通过热线平台实时统计，对老百姓反映的热点难点问题，进行客观全面梳理、归类、汇总，使12345平台与市委、市政府安排部署的、正在开展的“百姓问政”栏目结合起来，对群众投诉反映的有代表性、典型性问题，上电视、上报纸、上网络、上电话，四位一体，助推榆林营商环境持续改善。
编辑： 高政超
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