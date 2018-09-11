【9月9日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月9日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题53个，其中国家督办33个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业65家，发现问题18家。宝鸡市共检查企业57家，发现问题6家。咸阳市共检查企业32家，发现问题5家。渭南共检查企业46家，发现问题8家。铜川市共检查企业8家，发现问题5家。西咸新区共检查企业18家，发现问题8家。杨凌示范区共检查企业5家，发现问题3家。韩城市共检查企业6家，未发现问题。

检查发现的53个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治6家，占比11.32%；工业企业污染防治26家，占比49.06%；燃煤锅炉整治2家，占比3.77%；扬尘综合治理11家，占比20.75%；露天焚烧管控5处，占比9.43%；信访投诉3起，占比5.66%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。





编辑： 高政超