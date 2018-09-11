"西安市追溯"微信号上线 扫码可查肉菜流通全环节

工作人员正在给市民讲解“西安市追溯”微信公众号的使用方法。

西部网讯（记者 凌旎）生肉和蔬菜，是市民饭桌上不可或缺的食材。可是，吃进肚中的肉菜是在哪里生产的，销售渠道是什么，可不见得人人都能知道。为了进一步保障食品安全，今天起（9月11日），西安市商务局开发的“西安市追溯”微信公众号正式上线运行，市民可通过扫描肉菜标签上的二维码，实现对食材的“来源追溯、去向查证、责任追究”。

记者在发布会现场体验使用了“西安市追溯”微信公众号。以永辉超市为例，每个食材在上秤时都会被贴上一个追溯二维码。用微信扫二维码后，该食材的产地、上游基地以及零售终端都会显示出来，整个过程用时不到30秒。考虑到老年人可能不会使用智能手机扫码，每一个试点超市、市场也将配备查询机，直接输入商品条形码的数字即可查询。肉菜价格不会因为参与追溯体系而上涨。

西安市商务局追溯办负责人刘鹏告诉记者，开发“西安市追溯”是为了搭建一个与社会公众的互动交流平台，让社会公众平时更加方便快捷地了解追溯、关注追溯，参与到追溯体系建设管理中来，集合大家智慧让追溯体系更加完善。

想要使“西安市追溯”正常运行，追溯体系的支撑必不可少。记者了解到，早在2015年7月，西安市作为全国第三批试点城市，已经正式启动肉菜流通追溯体系建设，2017年1月建设完成并投入试运行。

据悉，西安市的追溯体系呈现“一平台八系统”网络结构，由西安市肉菜流通追溯管理平台和生猪屠宰、批发市场、农贸市场、大型连锁超市、团体消费单位、肉品专卖店、外埠肉、配送中心共8个追溯子系统构成，涵盖了肉菜流通的所有环节。

截止目前，参与西安市肉菜流通追溯体系的试点单位有151家，其中批发市场2家、农贸市场19家、屠宰场12家、外埠肉备案中心4家、大型超市61家、配送中心4家、团体采购单位49多家，分布在15个区县及开发区。

公众号上线的同时，西安市商务局也启动了“西安市肉菜流通追溯宣传周”宣传活动。西安市商务局副巡视员安建勇说，希望通过宣传让消费者认识到可追溯的产品才更加安全，从而主动选购可追溯食品，主动索要购物小票，主动查询追溯信息，发现问题时主动维护自身权益，促进形成可追溯产品畅销、不可追溯产品不受欢迎的市场倒逼机制。

编辑： 沈晓芳