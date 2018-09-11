乾县：守着机井却不能灌溉 半拉子工程该如何解决？

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王翯轩 王建）2016年，省上给乾县马连镇连马村和三马村投资920多万元建设高标准农田建设项目，包括修路、挖渠和新建8口灌溉用机井。然而，两年多时间过去了，路修好了，水渠通了，唯独建好的8口机井却一直不出水，导致1500多亩农田无法灌溉，高标准的项目却产生不了好效益，到底是哪里卡了壳呢？

按照村民们提供的线索，记者来到乾县马连镇连马村了解情况。

乾县马连镇三马村村民王存省：“浇地把人急得，看着是个井，用不成。”

乾县马连镇连马村村民赵建社：“有地但你种不成，种了连种子钱都收不回来。”

在连马村和三马村，记者看到不少耕地撂荒，无人耕种。

乾县马连镇连马村村民卫护国：“前两年干旱，不下雨，种的庄稼长了多高的，最后干旱死了，最后拔了。”

乾县马连镇连马村村民赵建社：“没敢种么，群众就不敢种，种了玉米以后就受损失么。”

记者：“为啥？”

赵建社：“一亩地30元机耕费，种子、人工费、化肥么，这一亩地投资就得200多块钱，这起码不种，咱也不能让不收。”

村民们说，2016年初，国家给他们投资920多万元在马连镇的连马村和三马村建设高标准农田项目，项目包括给两个行政村各新建4口机井，每口井的灌溉面积为150亩-200亩左右，8口机井能灌溉1500多亩土地。但到2016年底，建好的8口机井一直无法使用。

赵建社：“光是打了个井，一个井房，电没有，泵没有，不配套东西，就谈不上浇地么，纸上谈兵。”

乾县马连镇三马村村民谈广林：“去年整个玉米，光这一片地，玉米坏了超过80亩，李子这边这是5亩园子，那边是6亩园子，把这整个都坏了，那边为啥把地荒着呢，放着地不种呢，浇不上么。”

村民们告诉记者，连马村和三马村虽然也在宝鸡峡灌区，但因为地处下游，遇到干旱天气，灌溉用水十分紧张，大多数村民只能种植一些比较耐旱的农作物。高标准农田项目实施后，很多村民便开始种植经济效益较高的果蔬作物。马连村的村民刘新疆2016年在项目实施时看到未来这片土地的发展潜质，在自己家的地里栽种了一亩多李子树，希望有个好的经济效益，然而，他眼睁睁地看着李子因为干旱无法买上好价钱。

乾县马连镇连马村村民刘新疆：“今年这是缺水了，结的李子，都没有商品果子，几乎把90%都倒了，今年折得太厉害。”

乾县马连镇三马村村民王存省：“李子都爱用水的是时候，没有水，还用不成，李子果小，一个树上结了5、6个李子，几十个李子，要水的时候没有水么，只有旱。”

乾县马连镇连马村村民刘银娃：“像今年我们村的桃来说，70毫米的和80毫米的就要差几块钱，70毫米的下来就是一块多钱，甚至是一块以下，80毫米的桃，像我们村现在有些卖到三块多、四块六，这现在今年的桃。”

那么，修好的机井为什么无法使用？记者分别查看了连马村和三马村的几个机井房，都是房门紧锁。随后，记者找到了连马村当时负责项目监督的村民代表卫生贵。

卫生贵：“当时承诺的是，2015、2016年就要投入使用。至今，现在电没有通，我为这个事情也跑了三年。”

随后，经过多方联系，记者见到了这个项目的施工方负责人刘保民。

陕西大荔三河水利工程有限公司项目负责人刘保民：“从2016年的2、3月份进场，当年井的工程就已经干完了，管道到11月份也干完了，专门的输水管道也干完了，井房也干完了，唯独剩了电这一块。”

施工方项目负责人说，这8口井一直无法使用的主要原因是电一直没有通。记者随后来到负责这个项目实施的乾县国土资源局了解情况。

乾县国土资源局耕保股股长李建学：“2016年7月份，除了电力配套设施，其余全部完工。电力这块是企业管理制度，是专业性的，因为咱这块施工，必须要人家电力部门来施工。”

李建学告诉记者，这个项目是2015年由省国土资源厅和省财政厅批准的，当时项目的预算方案也是按照财政部和国土资源部编制的《土地开发整理项目预算定额标准》制定的，按照土地部门的定额标准，这8口机井的全部电力配套费用是92万元，然而在实际施工过程中，因为电力行业的特殊性，电力配套和施工必须由电力部门来完成，电力部门对该项目的设计费用为125万元，和国土局预算的92万元相差了33万元。

记者：“在你们做预算的时候，是不是应该提前考虑进去电力这个费用？”

李建学：“因为我们做预算的时候，按照这个财政部和国土资源部发的土地开发整理预算定额标准，按这个标准做的预算，因为我们这个项目必须经过专家评审，你再做得高了以后，评审不过去，项目就没办法立项，省国土资源厅就不给立项。”

采访中李建学还告诉记者，因为地理位置紧邻武功县，所以这个项目涉及的马连镇三马村的用电管理是在武功县电力局，为了早日让村民们用上机井灌溉，他们已经将情况逐级进行了上报，尽可能申请增加相关费用，同时通过乾县电力局和武功县电力局进行协调，以尽快解决问题。

李建学：“因为电力局要发放施工许可证了，我们已经对接了，近期这个施工许可证就发放了，我们就可以施工了。”

9月3日，记者再次来到乾县马连镇了解到，经过多方协调，这笔33万元的费用，经由咸阳市国土资源局批准，从项目不可预见费中列支。目前，这个项目电力施工基本结束，8口机井中已经有2口机井顺利通水，其余6口机井也进入铺设管道、下泵阶段。

乾县国土资源局党委委员宋雨来：“这个水通了以后，群众可以根据市场来种植经济作物，决定他的种植品种，群众的纯收入大约可以增加一到两倍。”

乾县马连镇三马村村委会副主任张群省：“下一步群众可以种大棚菜、养果树，瓜果，这都可以了。种果树一年的收入比种庄稼高一倍左右呢，肯定高兴，哈哈哈。”

乾县马连镇三马村村民张春：“群众也迫切需要这个井，这个产量就越来越增高了，有盼头了。”

经过媒体关注和多方协调和努力，搁置了2年的机井总算解决了。这中间，尽管有这样那样的客观因素，但遇到问题，只要把一切工作的出发点和落脚点放在维护老百姓的利益上，办法就总比困难多。

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编辑： 辛超