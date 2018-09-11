石泉太平岭的修路梦：脱贫不能"等靠要" 路还得自己走

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王伟民 秦俊峰）在安康市石泉县的大山里，居住着几户人家，为了过上好日子，他们不等不靠不要，用自己的双手，一方面发展产业，一方面集资修路。他们说，政府扶贫可以让贫困户脱贫，但脱贫后的路还得自己走，他们决心要在大山里走出一条自己的致富路。

柏桥村位于石泉县后柳镇以西近二十公里的大山上，在山的更深处，有一座山坡，名叫太平岭。这里只有一个院子，原来居住着几户人家，由于道路崎岖交通不便，导致贫穷落后，近年来不少人已经陆续搬离了大山，如今还剩下7户25名村民在这里留守。

今年50岁的李传成生在这里长在这里，近几年来，靠着国家的扶贫政策，他在山上建起牛圈、羊圈，发展养殖业，去年还摘掉了贫困户的帽子。李传成夫妇俩共养了六十多只羊、五头牛，还在山上种了玉米、魔芋、天麻等，虽然辛苦，但收入比起以前要强的多了。

石泉县后柳镇柏桥村村民李传成：“和原先比肯定是现在好的多了，你一年就是在屋里搞养殖业，一年有四五万块钱纯收入。”

为了一家人的生计，李传成曾经下了20多年的煤窑，现在两个孩子都已经考上了大学，而他在煤窑也干不动了，前些年回到家里，就想借着国家的好政策，自己干点事儿。

李传成：“那你个人不动，你不可能光指望人家是不可能的事情，你个人不攒劲把产业各方面抓好，你个人不挣钱，那你指望扶贫心里也不好受是不是，再一个说个贫困户也不太好。”

和李传成有同样想法的还有他的侄子李家模，他们住在同一个院子。李家模也是早年外出务工，去年回家开始种植烤烟，他也想利用山上的资源，干出一点名堂。

石泉县后柳镇柏桥村村民李家模：“我们这地方来说比较偏远，不过偏远也有偏远的好处，你看你搞个养殖啊什么，养猪、养牛啊或者养羊啊也没有什么污染，所以啊很好的条件，土地很好，上面土也厚。”

虽说有了想法，但发展产业，首先就要面临交通的问题。几年前，政府的通村公路修到了柏桥村，可距离他们居住的太平岭还有两公里多，这两公里全是崎岖的山路，一边是峭壁，一边是深沟，走路两个人都错不开，自行车都骑不成，更不用说机动车，但这是从太平岭通往山外的唯一一条路。

李家模：“政府也是希望我们搬迁，当然国家政策是非常好的，也想让我们过上好的生活，你像我们这类人呢，搬到下面去，没有土地我们无法生活。”

石泉县后柳镇柏桥村村民罗德芬：“我们背一点点东西，从底下往上背，有一点点东西往下背，反正是孩子啊，老婆婆都去背，往下背，走路有些地方就是这样扶着走。”

就是这两公里山路，把太平岭与外界隔开，李传成他们想要发展产业，这条路就成了最大障碍。

李传成：“那个时候就是说挣一分钱，你去卖一分钱的东西，你挣一分钱还难，你要卖一分钱的东西能值一分钱的东西，你只能值到五厘。”

几经思量，几番纠结，最终，李传成、李家模他们拿出了几代人想都不敢想的念头，决定自己修路。

李传成：“为了我们这一代修这个路，修了之后能在屋里发展产业了之后，老的老、小的小他们都可以能享受，说话几辈人都在想这个路。”

李家模：“这个路不挖通的话，这些产业也发展不上去，也没办法，主要是要把这个路挖通，我们才有前程朝前走。”

然而，修路的主意刚提出来，就遭到了周围一些村民的嘲笑，因为在大家看来，太平岭穷成这样，日子能过下去就不错了，还敢自己修路，简直就是天方夜谭。

李家模：“别人就说，你要把这个路修通了，我姓就改了，你就挖不通这个路，他就不相信。”

虽然周围的人不认可，但修路得到了太平岭全部7户村民的支持，经过核算，前期机械开挖至少要十万元，一家拿不出来，就七家一起凑，没钱就先去借，因为修路是几代太平岭人想干却没干成的事情。

石泉县后柳镇柏桥村村民徐世芬：“原来做梦都没有想过要把路修通了，我们老汉子在的时候都说要修路，那时候哪有钱呢，那时候没有钱，现在他活着的话他是希望的不得了。”

筹措了大半年，钱终于凑够了，可准备修路了，他们才发现，修路要占的山地林地，大部分都是山下村民的，路要从别人地里过，人家能同意吗？

石泉县后柳镇柏桥村村民文德理：“你占了就是，我一分钱不问他们要，修路是好事。”

石泉县后柳镇柏桥村村民刘友林：“其它的我们帮不上忙，那帮钱我们这些人也不得行，我们个人也都是不容易。”

李传成他们修路总共要占山下6家人的地，这6家人没有索取一分钱的费用。

李家模：“开始挖这个路的时候，你看全部是石崖，无法，不敢架势挖。”

李传成：“我们一个想的是安全问题，我们是每天下班人家司机都走了之后，我们最后才走，每天早上我们比人家来得早。”

就这样，经过近两个月的施工，太平岭终于有了一条通往山下的土路。

李家模：“路一通的话一股劲地干。”

然而，才仅仅高兴了半年，由于暴雨山洪暴发，好不容易修好的路遭到了损坏，看来要彻底解决问题，就要实施路面硬化，但这两公里山路硬化需要六七十万元，又成了难题。之前修路他们各家各户已经欠了不少的债，如今再没有能力把道路硬化了。

石泉县后柳镇柏桥村驻村工作队队长黄建刚：“百业兴必先修路，通过修路，我们积极协调部分资金帮扶他们，特别我们要把扶贫政策用好用活。”

记者采访中，后柳镇政府得知此事，决定将太平岭两公里山路硬化工程纳入项目库，通过国家项目支持，来帮助李传成他们实现梦想。我们也祝愿太平岭乡亲们的修路梦早日实现。

李传成：“希望大家都把日子过好一点，过红火一点。”

李家模：“就怕你不想干，你要想干再难的事情你只要想干也能干下去。”

编辑： 辛超