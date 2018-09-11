陕西服装工程学院不退公寓押金 回应:部分已退还

9月10日，13条网友留言有回复。

西部网讯 陕西服装工程学院不退公寓押金、咸阳荣盛·锦绣观邸违规售房、安康市华星电子厂拖欠工资……9月10日，陕西省教育厅、咸阳市城市管理执法局、安康高新技术产业开发区创业就业服务局等7个相关党政部门回复了13条西部网网友留言。

陕西服装工程学院不退公寓押金

部分学生押金已退还

2018年8月15日，网友“学生”反映称，我们是陕西服装工程学院大三学生，已经毕业两个月了。我们当时入学交的100块钱公寓押金和20块钱钥匙压金学校一直没有给我们退还。恳请陕西省教育厅关注，责令学校退款。

陕西省教育厅回复：对于清退学生公物押金工作，该院从7月10日开始进行。在清退过程中，由辅导员收集统计学生银联卡信息，以二级学院为单位汇总，再由财务处通过银行将押金全额打到学生银联卡上的办法清退。目前，为了加快清退进度，该院采取将钱发给各班级辅导员，由辅导员通过微信、支付宝直接向学生退还公物押金。

据统计，截至9月5日，该院通过现场退款、银行转账、微信、支付宝转账的形式全部退还清了学生20元/生宿舍钥匙押金。通过银行转账、微信、支付宝转账的形式为2280名学生退还了100元/生公物押金。尚有152名学生的公物押金因本人未及时提供相关信息而未清退。

咸阳荣盛·锦绣观邸违规售房

已对开发商进行处罚

2018年8月24日，网友“张先森”反映称，我2018年6月29日在咸阳市荣盛·锦绣观邸楼盘购买了一套房子，在我们交付首付款后，开发商没有按照当初约定的时间签订购房合同，在协商退款过程中，售楼部工作人员恐吓、推搡我们。恳请领导维护购房者的合法权益，责令该开发商返还我们的购房款，对违法违规行为严肃处理。

咸阳市城市管理执法局回复：经查，荣盛·锦绣观邸项目即原吴家堡村改造一期项目，目前，该项目“四证”手续齐全，正在办理商品房预售许可证。针对荣盛·锦绣观邸项目无商品房预售许可证进行销售的行为，我局对陕西华宇盈丰置业公司依法进行了处罚，并对项目负责人进行了约谈；同时，责令其公司立即停止一切违规销售行为，抓紧办理商品房预售许可证，妥善处理购房人投诉问题。

安康市华星电子厂拖欠工资

拖欠工资已发放到位

2018年8月15日，网友“心碎了”反映称，安康市高新区华星电子科技有限责任公司，地址在安康高新区高新十路智能终端产业园C2厂房，拖欠农民工资不给，一拖就是几个月。希望相关部门能够帮助解决。

安康高新技术产业开发区创业就业服务局回复：该公司已于2018年8月6日将5、6月份工资全部发放到位,工资发放明细表已打印盖章交至我区劳动监察大队,7月份工资已于8月29日全部发放到位。我区相关部门已对该公司负责人进行约谈,该公司已深刻认识到拖欠工资给公司员工和社会造成的不良影响,并承诺今后将合理安排流动资金,确保员工工资按时足额发放。

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9月10日有回复：咸阳市政府办等单位答复13条留言

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编辑： 辛超