“老师，您好！” 安康用大屏亮灯向广大教师致敬

安康城区广告屏上打出“老师，您好！”
西部网安康讯（记者 毛明博）在9月10日教师节当晚，从安康市委广场到安康高新区，从金州广场到闹市区马坎，从公交车站牌到出租车顶灯，这些地方的宣传屏和广告牌都在20点至21点推送出“老师，您好！”这句祝福语。
9月10日20时，记者在安康城区马坎十字天桥上的看到，附近某酒店外的广告大屏上四个大字格外醒目。这里是从安康城外进入城区的主要道路之一。乘坐的出租车的李梅说，在乘车等候绿灯时看到出租上和远处广告牌上对老师的问候语，觉得很温馨。“希望女儿大学毕业后，也能当个老师。”
据了解，此次“为教师亮灯”公益活动由教育部教师工作司中国教师发展基金会联合发起。
安康城区广告屏上的“老师，您好！”营造尊师重教氛围。
当晚，市委中心广场、高新区、时代购物广场等重点路段户外LED大屏，金州康城、江南一品、兴科明珠等10个小区的彩屏以及70多个公交站台城区526辆出租车小弹屏统一亮灯刊播。
市民李师傅说，用“老师，您好！”不仅点亮城市的灯火，也点亮了对教师的敬意，更是唤醒全社会关心教育，这也是“点亮人心。”
安康市广告协会会长周长圆表示，在接到教育部门通知后，他们就协调7家广告公司通过公交站牌、移动大屏及出租车等多种广告资源，及时制作了“老师，您好！”宣传语，“今后，我们将主动参与更多类似的活动，为安康的社会文明发挥应用的作用。”
编辑： 高政超
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