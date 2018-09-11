白河一村民私拉电线被盯上 假警察设套诈骗万元

西部网安康讯（记者 毛明博）野猪糟蹋庄稼让白河县双丰镇闫家村李老汉烦恼不已，为此他常上山住老屋看护。村民袁某得知此事后帮李老汉在庄稼地边私设了电网，驱赶野猪。不巧，这事儿被两名假警察得知，展开了一场诈钱骗局。

俩“假警察”设套骗万元

“9月初那天午睡时，我被两个人弄醒，他们让给我联系村民袁某过来。袁某来到这就被打耳光后按到地上，这两人还说要把袁某带到旬阳县去。”说起这事，李老汉至今都有些发蒙。

李老汉说，当时这两人自称是“森林警察”，是为袁某私设电网打野猪的事而来。

交谈中，袁某发现这俩“警察”虽多次提到要将其带至旬阳县处理，但却还暗示“事情被领导得知后将不好处理”。

袁某担心被带至旬阳处理对其不利，遂提出给钱私了，并电话请求朋友帮助筹钱。袁某朋友接到求助后与自称森林警察的人对话时被告知，“需要1万元才能把事摆平”。

真警察抓获2名假警察

袁某的朋友长了个心眼，称其账上仅有数千元无法凑够不能将现金送至去。这两名假警察随即答应，可让人将1万元送至河边指定位置。

袁某的朋友称，根据他与这俩人通话录音显示，他还不时被提醒这事可以用钱私了，但千万不能让别人知道。随后，袁某向当地派出所报了警。

白河县西营派出所所长黄河介绍，国家机关工作人员是不会通过收受现金或者财物的方式将违法犯罪行为了结或与当事人达成意向私了。

随后，6名便装民警假装送钱在山下与两男子相遇，两男子发现人员较多拔腿就跑，但终被抓获。

据了解，这两名犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈勒索已被刑事拘留，其中一人曾因非法拘禁被处理过，案件仍在深挖中。

目前，警方对涉及袁某私设电网的违法行为正做另案调查。

编辑： 高政超